Definitívny koniec Amber Heard? Ľudia si myslia, že ju vyhodia z Aquamana a nahradia hviezdou Game of Thrones

Ostro sledovaný súdny proces medzi hereckou dvojicou Amber Heard a Johnnym Deppom vrhol obrovské množstvo hejtu voči Amber. Herečka si medzi fanúšikmi Johnnyho získala natoľko negatívnu povesť, až ju mnohí už nechcú na strieborných plátnach ani len vidieť. Preto, keď sa teraz objavilo meno herečky Emilie Clarke v obsadení pokračovania Aquamana na Googli, začali vznikať špekulácie, že by mohla byť jej náhradou. A to ľudí nadchlo, píše Unilad.

Amber Heard stvárnila hlavnú ženskú úlohu v Aquamanovi a preto bola jasné, že to inak nebude ani v pokračovaní snímky. Všetko ale zmenil súdny proces, počas ktorého sa diskutovalo aj o tom, že by herečka o túto svoju úlohu mohla prísť.

Kým si Johnny Depp svojou výhrou na reputácii iba prilepšil, v prípade Heard to bolo inak. A tu je dôkaz.

Na stránke Charge.org bola dokonca vypísaná petícia za stiahnutie herečky z pokračovania Aquamana, ktorá získala viac ako štyri a pol milióna podpisov.

Keď si teda ľudia na internete všimli meno herečky Emilie Clarke v obsadení Aquamana, okamžite zaplavili Twitter svojimi reakciami.

Iba pripomeňme, že Emilia Clarke stvárnila v Game of Thrones postavu milovanej aj opovrhovanej Daenerys Targaryen a práve s touto úlohou ju má množstvo fanúšikov zafixovanú.

