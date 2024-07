Dcéra prezidenta urobila coming out, zverejnila fotku s partnerkou: Musí žiť v zahraničí, doma jej za to hrozí väzenie

Skupina odporcov LGBTQ+ ľudí v Kamerune podala sťažnosť na dcéru kamerunského prezidenta Paula Biyu, ktorá prostredníctvom statusu na sociálnych sieťach oznámila, že má vzťah s osobou rovnakého pohlavia.

V Kamerune sú pritom sexuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia nezákonné a trestajú sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov, informovala v stredu agentúra AFP.

Brenda Biyaová na znak odporu voči svojej rodnej krajine zverejnila 30. júna – v posledný deň mesiaca hrdosti na príslušnosť k LGBTQ+ – fotografiu, na ktorej sa bozkáva so svojou partnerkou.

Združenie proti „dekriminalizácii homosexuality“, ktoré má v Kamerune údajne 5000 členov, podalo 9. júla na prezidentovu dcéru podnet na prokuratúru pre „propagáciu a podnecovanie k praktizovaniu homosexuality“.

V už vymazanom príspevku Brenda Biyaová uviedla: „Som do teba blázon a chcem, aby to svet vedel.“

