Kulturblog končí: Konšpiračné médium blízke Republike plánuje zmeniť svoju tvár, takéto má plány

Kulturblog končí. Médium, ktoré dlhé roky slúžilo ako propagandistický nástroj Kotlebovej ĽSNS a neskôr Uhríkovej a Mazurekovej Republiky, zanikne. Nie však úplne. Ako oznámili jeho hlavné tváre na Telegrame, zlom nastal po eurovoľbách a projekt musí prejsť zmenami.

Plánujú zmeny

Internetové médium, respektíve jeho tvorcovia, sľubujú zmenu názvu, obsadenia a aj štruktúry vysielania. Už v sobotu Kulturblog odvysiela rozlúčkovú reláciu.

„Dali ste mandáty nielen Hnutiu Republika, ale aj nám v Kulturblogu. Berieme to so všetkou vážnosťou. Sme pripravení makať na 110 %. Nesmieme vás sklamať! Znamená to, že Miňo (Milan Mazurek, poz. red.) bude v Bruseli a Štrasburgu tráviť veľa času a do svojho tímu si berie Janka, ktorý tak kvôli europarlamentným pravidlám nebude môcť byť pravidelným moderátorom relácií,“ vysvetľujú.

Ako tiež dodávajú, neznamená to, že ich činnosť končí. „Úderná zostava – Ľubo Huďo, Lívia a Dávid – tu bude aj naďalej robiť nervy protislovenským poskokom systému.“

Podľa tvárí, ktoré za Kulturblogom stoja a naďalej plánujú v činnosti v médiu pokračovať, sa však nedá vysielať len cez Telegram alebo Rumble. Svoje posolstvá chcú dostať k čo najväčšiemu počtu ľudí a tých chcú osloviť na najväčších sociálnych sieťach.

„Náš spoločný projekt preto postupne prejde zmenami. Zmení sa názov, tvár a štruktúra vysielania. Hodnoty však ostanú. Máme potenciál osloviť ďaleko viac ľudí a otvárať im oči. A to je najdôležitejšie. Ak chceme byť v našom zápase úspešní, musíme nájsť cestu, ako úspech dosiahnuť,“ tvrdia.