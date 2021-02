Dcéra frontmana U2 hviezdi v novom seriáli. Novinku na Netflixe si obľúbia najmä fanúšikovia temných krimi

Streamovacia služba Netflix pokračuje v ťažení na voľný čas svojich predplatiteľov a ani za nič ich nechce od obrazoviek pustiť. To sa, samozrejme, ani nedá, keďže noviniek v jej knižnici pribúda neustále čoraz viac. Mnohé z nich sa popularite netešia, čo ale nie je prípad seriálovej mysterióznej novinky s názvom Behind Her Eyes. Tá totiž zaujala na všetkých frontoch a aj divákov v našich končinách.

Od začiatku roka sa populárna červená streamovacia služba zameriavala na premiéru predovšetkým oddychových seriálových námetov. Ako však nešťastný rok 2021 pokračuje ďalej, rozhodol sa Netflix svojich predplatiteľov prekvapiť aj niečím ťažším, no rozhodne nie zabudnuteľným. Tým je aktuálna britská novinka, ktorá sa teší nielen z diváckej priazne, ale aj z mimoriadne priaznivých ohlasov.

Mysteriózny seriál hitom na Netflixe

Behind Her Eyes je 6-dielna mysteriózna dráma britskej produkcie založená na rovnomennej knižnej predlohe autorky Sarah Pinborough. Sleduje príbeh slobodnej matky, ktorá nadviaže milostný pomer so svojím šéfom na psychiatrickej klinike a zároveň sa spriatelí aj s jeho tajomnou ženou. Čo však spočiatku vyzeralo nevinne, sa čoskoro zmení na zvrátenú a vo viacerých ohľadoch nebezpečnú hru.

Za kvalitu tohto diela hovorí aktuálne popularita medzi predplatiteľmi, ktorá Behind Her Eyes vystrelila na prvé miesto rebríčka Top 10 najsledovanejších seriálových počinov posledných dní. Stalo tak pritom nielen na Slovensku, ale v celosvetovom meradle. Kvalitu a záujem však nepochybne zaručuje aj meno hlavného tvorcu, ktorým je Steve Lightfoot. Ten sa v minulosti postaral o scenár k niekoľkým epizódam rovnako úspešného a kritikmi ospevovaného seriálu Hannibal, či ako tvorca stál za televíznou marvelovkou The Punisher.

Tentokrát sa však opäť vracia k tomu, čo mu ide najlepšie, čo je žáner mysteriózneho krimi. Behind Her Eyes ponúka neokukanú zápletku a neokukané tváre, ktoré si takmer okamžite obľúbite, aj keď ich charaktery možno nevyznievajú najpozitívnejšie. Hlavní hereckí predstavitelia sa však svojich postáv zhostili priam až bravúrne a pri sledovaní jednotlivých epizód tejto minisérie budete mať občas pocit, že nehrajú, ale predostierajú svoje skutočné ja.

Nielen pre milovníkov Anglicka

Veľmi dôležitú úlohu v tomto celom zohráva aj prostredie Anglicka, ktoré temnej atmosfére seriálu dodáva ten správny šmrnc a na svoje si prídu najmä britofili. Pokiaľ vám doteraz britská či škótska angličtina príliš „nerezala“, po zhliadnutí šesťdielnej novinky vám doslova zachutí. Ak by ste sa následne chceli “zahryznúť” do ďalších podobných seriálov, rozhodne odporúčame sa pustiť do staršieho seriálu s názvom The Fall, ktorý sa nám pri sledovaní Behind Her Eyes najviac v mysli pripomínal.

Zaujímavé je ale opäť sledovať rozkol v názoroch na novú britskú minisériu. Niektoré magazíny totiž Behind Her Eyes zakopali do zeme, iným kritikom sa zas adaptácia rovnomennej novely páčila. Stále ale platí staré dobré pravidlo, že kniha bola skrátka lepšia a seriál sa jej nevyrovnal. Aj tu sa názory rôznia, čo je možné si všimnúť aj v hodnoteniach užívateľov naprieč filmovými webmi.

V hlavnej úlohe dcéra frontmana U2

Zatiaľ čo tunajším (česko-slovenským) divákom sa Behind Her Eyes páčilo a na ČSFD mu udelili hodnotenie 73 %, iné je to na kritickejšom portáli Rotten Tomatotes. Minisériu odporúča 60 % kritikov a 63 % divákov. O niečo priaznivejšie je to na IMDb, kde seriálu svieti hodnotenie 7,3/10.

Tak ako pri každom produkte, ktorý Netflix predplatiteľom zo svojej výkladnej skrine ponúkne, aj pri Behind Her Eyes sa to napokon končí rovnako – buď sa vám bude páčiť a vy si ho užijete, alebo sa stane presný opak. Našťastie, zatiaľ je tých priaznivejších reakcií o niečo viac, než by sa vzhľadom na kritické komentáre dalo očakávať. Už len kvôli záverečnému twistu však tých 6 epizód naozaj stojí za to. No a potom je tu ešte aj mladá írska herečka Eve Hewson, ktorá celej sérii doslova kraľuje. Jej meno najnovšie prekvapilo mnohých divákov seriálu, pretože nevedeli, že v skutočnom živote je dcérou známeho hudobníka a frontmana legendárnej kapely U2, speváka Bona.

Ak teda hľadáte príjemné odreagovanie sa pri sledovaní televízie alebo streamovaného obsahu, novinka z dielne Netflixu bude pre vás tou pravou lahôdkou.