Netflix predstavil ďalší filmový skvost. Novinka s hviezdou z Game of Thrones je hitom nielen na Slovensku

Začiatok roka býva takmer vždy spojený s premiérami nových filmových titulov kinách. Tie však aj naďalej zostávajú zatvorené, z čoho aktuálne môžu ťažiť streamovacie platformy, predovšetkým najobľúbenejšia z nich – Netflix. Ten nepoľavuje a svojim predplatiteľom ponúkol ďalšiu filmovú lahôdku. Hviezdne obsadený dramedy thriller najnovšie láme rekordy sledovanosti nielen na Slovensku.

Aj keď by sa mohlo zdať, že svet filmu už nemá aké nové námety divákom ponúknuť, opak je pravdou. Filmári stále vedia prekvapiť, čoho dôkazom je slušné množstvo filmov, ktoré čakajú na svoju kinopriemiéru alebo si ju odbili na streamovacích službách.

Jedna z najobľúbenejších z nich, platforma Netflix, predplatiteľom sľúbila, že každý týždeň prinesie vlastný originálny filmový projekt a sľuby plní nad očakávania. Tentoraz ale nie je reč o počte filmov, ale o ich kvalitách. So svojou novinkou s lokalizovaným distribučným názvom Ako v bavlnke (I Care a Lot) totiž prekvapila všetkých.

Príbeh o podvodníčke dôchodcov hitom na Netflixe

Zatiaľ čo počas uplynulých týždňov dostávali na Netflixe priestor predovšetkým akčné filmy či romantické komédie, táto novinka od britského filmár J Blakesona je z celkom iného žánrového súdka. Predostiera dramatický príbeh, ktorý si užijú najmä milovníci premyslených a čiernohumorne thrillerov.

I Care a Lot – v hlavných úlohách s uznávanou britskou herečkou Rosamund Pike a hviezdou Game of Thrones, hercom Peterom Dinklagom – nám predstaví Marlu Grayson (Pike), ktorá sa živí ako podvodníčka klientov-dôchodcov.

Tých dostáva do opatrovníctva tak, že presviedča sudcov o tom, že sa neodkážu o seba sami postarať. Má tak moc nielen nad nimi, ale najmä nad ich veľkými majetkami. Aj skúsená podvodníčka však jedného dňa narazí na problém v podobe klientky, ktorá má tak trochu nebezpečných priateľov a len tak jednoducho sa jej ju nepodarí okradnúť. Zdá sa teda, že podvodníčke sa tentokrát jej prefíkanú klientku nepodarí umiestniť do starobinca a prerušiť s ňou všetky kontakty a užívať si jej peniaze, ale za to jej pôjde o život.

Koncert hereckých hviezd

Miestami vtipný dramatický thriller prekvapí nielen neobohraným námetom, ale hlavne obsadením. Hlavná hrdinka, ktorou je v tomto prípade mrcha, stvárnila obľúbená Rosamund Pike, ktorú sme doposiaľ mohli vidieť prevažne v pozitívnych úlohách. Tentokrát sa ale karta obracia a Pike v úlohe bezcharakternej podvodníčky doslova exceluje. Jej výkon je priam hodný obdivu, čoho dôkazom je aj nominácia na Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia herečka vo filme – v komédii alebo dráme (či ho aj napokon dostane, sa dozvieme 28. februára).

Po jej boku exceluje aj výškou nízky, no talentom veľký herec Peter Dinklage, o ktorom si mnohí mysleli, že sa zo spárov postavy Tyriona Lannistera z Game of Thrones už nikdy nevymaní. 51-ročný herec tu stvárnil postavu bývalého ruského mafiána Romana Lunyova, ktorý si na Marline praktiky a aj ju samotnú posvieti.

Premyslený každý ťah

Popri hereckých výkonoch, o ktorých by sa dali napísať celé stránky, je na mieste vyzdvihnúť aj scenár samotný. I Care a Lot je po dlhej dobe skutočne vydareným filmom, ktorý sa do knižnice Netflixu dostal. Každá scéna je dokonale premyslená a v 118 minútach sa diváci ani na moment nebudú nudiť. Plus, keď k tomu všetkému pridáme aj mimoriadne vydarený záver, dostávame filmovú lahôdku, ku ktorej sa možno budete radi vracať aj v pravidelných intervaloch.

Pokiaľ hľadáte film, pri ktorom nebudete ľutovať strávený čas jeho sledovaním, táto novinka je pre vás ako stvorená. Napokon, nehovoríme to my, ale aj ostatní diváci. Na filmových weboch sa síce vedú rozporuplné diskusie o tom, či si I Care a Lot zaslúži aj nomináciu na Oscara, alebo nie, prevládajú najmä pozitívne reakcie. Dôležité je ale podotknúť, že názory divákov a kritikov sa rozchádzajú až badateľne, čo je možné si všimnúť najmä na webe Rotten Tomatotes.

V rozporuplných reakciách prevládajú tie pozitívne

Zatiaľ, čo diváci kritikou novinku nešetrili (dali jej len 35 % pozitívnych reakcií), iné je to v prípade kritikov. Na základe ich recenzií pri tomto filme na RT svieti číslo 81 %. Relatívne pozitívne sú aj reakcie česko-slovenských divákov na základe komentárov na ČSFD. V hodnoteniach novému filmu svieti číslo 68 % a na IMDb je to obdobne – diváci ho ohodnotili 6,3 bodmi z 10.

I Care a Lot absolvoval kvôli snahe zaujať poroty na filmových oceneniach premiéru na MFF v Toronte ešte v septembri 2020. VOD premiéru však nemal len na Netflixe, v rovnaký deň, teda 19. februára tohto roku, si ho mohli v niektorých krajinách užiť aj diváci prostredníctvom služby Prime Video od Amazonu. A práve u slovenských predplatiteľov Netflixu táto novinka viac než zabodovala. Patrí jej prvé miesto v rebríčku Top 10 najsledovanejších filmov a rovnako prvá priečka filmu patrí aj v tom aktuálne najsledovanejšom, čo streamovacia služba ponúka.