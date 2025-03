Dara Rolins ohúrila novým imidžom. Stačilo zmeniť účes a ľudia z nej nespustili oči, takto vyzerala na premiére

Okrem toho, že tanečná šou Let’s Dance predstavila známe osobnosti v novom svetle a dala vyniknúť ich tanečným schopnostiam, šancu zažiariť dostali aj mnohí ďalší. Na premiére sa totiž stretlo veľa známych tvárí a nechýbali medzi nimi aj influenceri, herci, či speváci. Mnohých však očaril vzhľad najmä troch dám – Ivany Gáborík, Dominiky Cibulkovej a Dary Rolins.

Na prvé kolo Let’s Dance sa prišlo pozrieť množstvo tvárí zo šoubiznisu, ktoré túto príležitosť využili na to, aby sa obliekli do nablýskaných outfitov a predviedli sa v tom najlepšom svetle. Samozrejme nechýbala ani spevácka legenda Dara Rolins, ktorá má pred sebou rok nabitý príležitosťami. Nedávno naspievala úvodnú skladbu k seriálu Sľub, ktorú tak každý podvečer počúvajú tisíce divákov zo svojich televízorov a koniec roka zas plánuje zakončiť veľkolepo spoločným koncertom s Tinou, ktorý sa uskutoční 5. decembra.

Stretla sa so svojím idolom

Dara má rozhodne plné ruky práce, no stále si nájde čas na to, aby vyzerala skvelo. Speváčka sa blysla na „červenom“ koberci bez partnera, no dlho sama neostala, keďže si do noty padla s Paulou Abdul. So speváckou kolegyňou sa neskôr odfotila na sociálne siete a pochválila sa svojim fanúšikom.

„Po včerajšom veľkolepom štarte @letsdance.markiza budú všetci – okrem výkonov súťažiacich, ešte dlho skloňovať hviezdu večera @paulaabdul. Speváčku, tanečníčku, ale hlavne choreografku všetkých „tanečných“ hviezd! Vo svojej najslávnejšej ére písala históriu, posúvala hranice, všetci, ktorí milovali tanec, milovali ju. Ďakujem, že som mohla stretnúť jeden z mojich idolov, navyše takú milú osôbku, malú veľkú ženu Paulu Abdul,“ napísala Dara k spoločnej fotografii.

Zatiaľ čo sa speváčka tešila zo stretnutia s divou, ľudia nevedeli prestať komentovať jej nový účes. „Wooow, tedaaa wooooow, obe vyzeráte intergalakticky. A Dara, tento váš účes je excelentný,“ odkázala fanúšička. Ďalšia sa pridala: „RUSH RUSH, nezabudnuteľný song a DARA top hair & look (top vlasy a vzhľad, pozn. red.).“

„Darča, si mega. Tá ofina ti perfektne sedí,“ píše tretia. Iná zas súhlasí: „Dara krásna!!! Ofina je teraz cool, veľmi vám pristane.“