Všimli ste si to tiež? Už teraz je zjavné, ktorá zo súťažiacich v novej Ruži pre nevestu má u ženícha najväčšiu šancu

Už tento týždeň začne to, na čo všetci čakali. Po dvoch úspešných sériách zoznamovacej šou sa Ruža pre nevestu oficiálne vracia s novým ženíchom, novými potenciálnymi nevestami a novou cestou za láskou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

3. séria Ruže pre nevestu bude odpremiérovaná 6. marca na VOYO a o deň neskôr na obrazovkách Markízy. 33-ročný Rasťo Zvara si v nej bude hľadať partnerku na slnečnej Srí Lanke, kde ho celou šou bude sprevádzať jeho blízky kamarát a moderátor Krištof Králik. Televízia už stihla vopred predstaviť hneď niekoľko možných neviest a ako sme vás informovali v článku, diváčky reagovali najmä na dve z nich – raperku Luisu a 50-ročnú Danielu, ktorá je zároveň celkovo najstaršou účastníčkou v tejto šou.

Ako si predstavuje tú pravú?

Televízia už doposiaľ odtajnila 13 súťažiacich, ktoré zabojujú o Rasťove srdce. Najnovšie však Markíza šokovala informáciou, že sa do tohto boja zapojí aj Azra, ktorú diváci spoznali vďaka jej účinkovaniu na Farme. 21-ročná influencerka pritom rozhodne nebola niekým, na koho by sa dalo len tak ľahko zabudnúť, a tak sa rozhodne majú diváci aj teraz na čo tešiť.

To však nie je všetko. S informáciami o ružičkách, ako sa zvyknú nazývať súťažiace v tejto šou, sa totiž diváci vopred dozvedajú aj informácie o televíznom ženíchovi. Vďaka najnovšiemu video rozhovoru napríklad zistili, ako si Rasťo predstavuje svoju vysnenú ženu. Podľa jeho slov preferuje blondínky, mladšie ženy a páčia sa mu dlhé vlasy, upravené nechty a prirodzenosť. My sme sa preto pozreli na to, ktorá z oznámených účastníčok spĺňa jeho požiadavky najlepšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Nie je to prvýkrát, čo Rasťo v rozhovore spomenul, že si hľadá skôr mladšiu partnerku, čoho sa fanúšičky šou rýchlo chytili, keď televízia predstavila 50-ročnú súťažiacu Danielu. Ako sme spomínali v článku, v komentároch ľudia písali napríklad: „Neviem, či chce chalanisko mladú ženu, ktorá bude mama jeho detí alebo či chce mamu pre seba alebo rovno babku.“

Navyše Rasťo v dokrútke spomenul, že by raz chcel mať vlastné deti, hoci si vie predstaviť vychovávať aj nevlastné. Diváčky to však pochopili inak a pod predstavením Daniely sa objavil tiež komentár: „Ak Rasťo povie, že by bol pre neho celkom problém, ak bude mať súťažiaca dieťa, tak vy mu tam dáte 50-ročnú ženu s tromi deťmi? Akože naozaj??!! To kto vyberal?“

Čo sa týka mladších žien, v súčasnosti tak má na výber až 12 súťažiacich, keďže všetky okrem Daniely sú mladšie ako Rasťo. Štyri z nich sú pritom blondínky – Sofia, Anička, Timea a Berenika. A aj tento výber sa dá zúžiť, keďže Rasťo preferuje dlhé vlasy a Sofia je krátkovláska a Timea zas nenosí dlhé nechty, respektíve ich aspoň nemala na oficiálnej fotke.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Ostávajú tak 23-ročná modelka Anička a 21-ročná nechtová dizajnéra Berenika. Aničku pritom diváci v komentároch prirovnali k Mirke z prvej série, ktorá skončila na druhom mieste. So ženíchom má navyše už teraz veľa spoločného, keďže ich spája láska k športu. Už pri predstavení ženícha totiž bolo spomenuté, že sa celý život venuje športu, pričom začínal pri hokeji, a pri predstavení Anny nechýbal dodatok, že sa od detstva venovala lyžovaniu a jazde na koni.