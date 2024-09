Danko hovorí jedno a robí druhé: V auguste bol proti zvýšeniu ceny diaľničných známok, teraz mu to už nevadí

Slovensko aktuálne žije konsolidačným balíčkom Ficovej vlády. Koalícia plánuje zaviesť zvýšenie DPH, poplatky za transakcie pre firmy či zvýšiť cenu diaľničných známok zo 60 na 90 eur za jej ročnú verziu. Na druhej strane však znižuje daň na niektoré potraviny, ich zoznam si môžete pozrieť v našom článku.

Andrej Danko pritom ešte na začiatku augusta tvrdil, že zvýšenie ceny diaľničných známok určite nedovolí, vraj je to pre SNS principiálna vec. „Slovenská národná strana avizuje, že nedovolí zdvihnutie ceny diaľničných známok. V súvislosti s konsolidačnými opatreniami sú predkladané rôzne návrhy, pričom SNS má zásadnú výhradu aj k cenám diaľničných známok. Pokiaľ nebudú diaľnice na Slovensku kompletne dostavané, nie je dôvod na zdvíhanie cien diaľničných známok,“ napísal Andrej Danko ešte 3. augusta 2024 na sociálnej sieti.

Zmenil názor

Ak zalovíme v minulosti, kontroverzný politik išiel ešte ďalej. V roku 2020, tesne pred parlamentnými voľbami, hovoril o úplnom zrušení poplatku za používanie diaľnic. „Rušíme diaľničné známky. Na Slovensku máme úseky diaľnic, ktoré nás vyšli zhruba na 35 – 50 miliónov eur. Zo získaných peňazí za známky sa tieto diaľnice nikdy v živote nedokončia. Preto by sme mali do nich investovať tak, ako sa to bežne robí v zahraničí. To bol dôvod, prečo SNS navrhla, aby Slováci neplatili diaľničné známky,“ uviedol v roku 2020.

Hoci v druhom prípade ide už o pomerne starú záležitosť, august nebol vôbec tak dávno a nie je jasné, prečo predseda SNS zmenil svoj názor. „Napriek tomu, že máme niektoré výhrady, sme jednotní v tom, že si nemôžeme dovoliť zlyhanie pri tvorbe štátneho rozpočtu ani rozbitie koalície,“ povedal Danko po oznámení opatrení.

Nie je však sám. Názorovú otočku o 180 stupňov predviedol v krátkom čase aj Robert Fico, o čom sme vás informovali včera. V apríli totiž prišla opozícia s informáciou, že vláda plánuje zvyšovať DPH. Ako sa ukázalo, išlo o pravdivé informácie, no premiér Fico to vtedy rázne popieral. „Ja hovorím veľmi jasne. Ja som odporcom zvyšovania DPH a musíme nájsť, ak máme konsolidovať, iné možnosti, ako sa postaviť verejným financiám,“ povedal v apríli premiér. Opozičným politikom odkázal, aby „držali hubu“.