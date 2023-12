Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: Toto je 10 najlepších seriálov roka 2023

Rok 2023 opäť viac-menej patril najmä streamovacím službám, ktoré rovnako ako ten minulý, aj tento priniesli niekoľko zaujímavých seriálových noviniek. A keďže aj my bilancujeme uplynulý rok, vybrali sme pre vás 10 najzaujímavejších a najlepších nových seriálov, ktoré priniesli streamovacie platformy.

Tak ako minulý rok, aj tento sme sa pozreli najmä na seriálovú tvorbu, ku ktorej mali prístup vďaka u nás fungujúcim streamovacím platformám aj slovenskí a českí diváci. Pokiaľ teda patríte k milovníkom seriálov, túto desiatku si môžete počas vianočných sviatkov pozrieť. Percentuálny údaj vedľa názvu seriálu je hodnotením na populárnom filmovom webe ČSFD. Koľko z týchto seriálov ste videli?

#10 Ahsoka – 74 %

Disney na svojej streamovacej platforme Disney+ pokračuje v expandovaní úspešných filmových univerz. Kým celovečerné Star Wars filmy budú mať ešte nejaký rok-dva v kinách pauzu, seriálov sa dočkáme za rok aj niekoľko.

Ďalší spin-off seriál zo sveta Hviezdnych vojen mal premiéru koncom letných prázdnin a stretol sa s nemálo pozitívnymi ohlasmi divákov aj kritikov. Pre tých, ktorí nesledovali animované seriály o Klonových vojnách, nečítali komiksy či novely, bola postava Ahsoky Tano neznámou. Išlo pritom o jednu z najlepších rytierok Jedi, ktorú učil samotný Anakin Skywalker/Darth Vader.

Ahsoka vo svojom 8-dielnom seriáli zisťuje, že už tak zraniteľnej galaxii hrozí nebezpečenstvo, ktoré musí stoj čo stoj zastaviť. Keďže seriál vychádza z iného spin-off seriálu (The Mandalorian), rozpracúva aj udalosti, ktoré boli načrtnuté v ňom. V jednotlivých častiach nechýbajú pohľady do minulosti, vďaka čomu máme možnosť vidieť aj Anakina a mnohé ďalšie postavy.

#9 Pád domu Usherovcov (The Fall of the House of Usher) – 75 %

Tohtoročnú halloweensku sezónu Netflix oslávil naozaj veľkolepo, mimo iného aj premiérou ďalšieho hororového seriálu z dielne Mika Flanagana (The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor).

Miniséria Pád domu Usherovcov má byť údajne posledným seriálovým projektom od Flanagana pre Netflix a diváci sa k tomu aj tak postavili. Úspech totiž na seba nenechal dlho čakať.

V 8-dielnej sérii, ktorá vznikla na motívy poviedky kultového autora Edgara Allana Poa, sledujeme bezcitných súrodencov, ktorí vybudujú rodinnú dynastiu, aby si zaistili budúcnosť. Ich plán sa ale začne rúcať ako domček z kariet vo chvíli, keď ich dediči začnú záhadne jeden po druhom umierať.

#8 Preplnená izba (The Crowded Room) – 77 %

Predplatitelia služby Apple TV+ si už zvykli, že im každý mesiac v knižnici nepristávajú len kvalitné seriály a minisérie, ale najmä, že sú vždy hviezdne obsadené. Inak to nie je ani pri dramatickej minisérii s názvom The Crowded Room. Hlavné úlohy tu stvárnili mená ako Tom Holland (Spider-Man, Avengers), Emmy Rossum (The Day After Tomorrow, Shameless) či Amanda Seyfried (Veronica Mars, Mean Girls, Mamma Mia!).

Seriál sa odohráva v lete v roku 1979, kedy za šokujúci zločin zatknú mladého muža. Záhadu spojenú so zločinom musí vyriešiť nepravdepodobná vyšetrovateľka, vďaka čomu diváci dostávajú riadnu dávku psychoterapie a aj napätia. Netreba sa nechať odradiť slabšou prvou polovicou seriálu. Druhá totiž diváka do deja vtiahne natoľko, že nebude vedieť prestať.

#7 Láska a smrť (Love & Death) – 78 %

Jednohubka od HBO, ktorá už teraz zbiera nominácie na prestížne ocenenia (napríklad na Emmy) sa môže pochváliť výbornou gradáciou deja a aj skvelým hereckým obsadením (Elizabeth Olsen, Lily Rabe, Patrick Fugit, Jesse Plemons a ďalší).

Seriál je inšpirovaný knižnou predlohou od autorov Jima Atkinsona a Joa Boba Briggsa a sleduje príbeh dvoch hlboko veriacich manželských párov, ktoré si užívajú bezstarostný život v americkom Texase kdesi v malomeste. Samozrejme, všetko ale naruší zdanlivo utajená aféra a moment, keď niekto do rúk vezme sekeru.

#6 Gen V – 79 %

Toto je jeden z tých seriálov, o ktorých sa u nás píše len veľmi málo, no mali by ste ho rozhodne vidieť. Predtým ale, samozrejme, treba zhliadnuť aj pôvodný seriál, z ktorého vychádza.

Spin-off seriálu The Boys, ktorý vychádza z rovnomennej komiksovej predlohy, prináša to, čo jeho starší brat. V Gen V sa ale zoznamujeme s postavami z jedinej americkej školy, ktorá vychováva superhrdinov. Títo nadaní študenti otestujú svoje morálne hranice pri súperení o najvyššie hodnotenie na univerzite a možnosť pridať sa k Sedmičke, teda elitnému tímu superhrdinov Vought International. Keď ale vyjdú najavo temné tajomstvá školy, musia sa rozhodnúť, akými hrdinami sa chcú stať.

Výborné hodnotenia divákov a kritikov už stihli seriálu zabezpečiť aj druhú 8-dielnu sériu. Na platforme Amazon Prime Video sa jej dočkáme v priebehu budúceho roka.