Ďalšie tajomstvá Harryho Pottera odhalené: Čo videli ostatné postavy v zrkadle z Erisedu?

Sága Harry Potter fanúšikov nadchýna aj roky po tom, čo vyšiel posledný knižný i filmový diel. Niektoré tajomstvá totiž samotná autorka v knižke neprezradila a ani sa im nevenovala, no čitateľov vždy zaujímali. Spomínate si ešte na zrkadlo z Erisedu? Tento čarovný artefakt každému, kto sa doňho zahľadel, ukázal jeho najtajnejšie sny. Len málo postáv v knižkách či filmoch doňho však hľadelo. Čo by v ňom videli tí, ktorí doň nikdy nepozreli?

Portál Screenrant sa rozhodol dať dohromady odpovede na otázku, ktorá fanúšikov kultového príbehu Harry Potter roky zaujímali. Čo by videli ostatné postavy, keby sa pozreli do zrkadla z Erisedu?

Čo v ňom videl Harry Potter či Albus Dumbledore, to vieme z knižiek. Samozrejme, keďže samotné zrkadlo je magický predmet a ukazuje veci, ktoré si čarodejníci najviac želajú v danej chvíli, mohlo sa v ňom zobraziť hocičo. Web Screenrat to preto celkom pekne zhrnul a pridal aj veci, ktoré čitatelia z knižiek nevedeli, no autorka ságy J. K. Rowlingová ich prezradila na rôznych miestach a pri rôznych príležitostiach.

Harry Potter

Harry sa do zrkadla pozrel pri troch rôznych príležitostiach. Prvýkrát, keď sa túlal Rokfortom v prvom ročníku. Vtedy v ňom videl seba a svojich mŕtvych rodičov a ďalších príbuzných, ktorých nespoznal. Neskôr v prvej časti s podtitulom Kameň mudrcov Harry v zrkadle z Erisedu videl seba ako kameň drží. Naposledy sa hlavný hrdina ságy do tohto magického zrkadla pozrel v poslednom diele, keď v ňom videl porazeného a mŕtveho Voldemorta.

Albus Dumbledore

Aj obľúbený riaditeľ Rokfortu sa do zrkadla z Erisedu pozrel hneď niekoľkokrát. Prvýkrát to bolo v roku 1927 počas udalostí filmu Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny, kedy v ňom videl seba a svojho niekdajšieho priateľa a lásku Gellerta Grindelwalda, z ktorého sa už v tej dobe stal obávaný a zlý černokňažník. Druhýkrát sa do zrkadla pozrel tiež v prvom diele Harryho Pottera, keď Harrymu vysvetľoval, akou mágiou zrkadlo oplýva. Harry sa ho vtedy opýtal, čo v ňom vidí a Dumbledore mu odpovedal, že pár vlnených ponožiek, ktoré nikdy nedostal ako darček na Vianoce. Bolo to ale klamstvo – v skutočnosti v ňom totiž videl celú svoju rodinu nažive a šťastnú. Klamstvom chcel Harryho odradiť od toho, aby sa doň neustále pozeral, pretože z toho mohol zošalieť.

Ron Weasley

Aj Ron sa do zrkadla pozrel počas prvej časti ságy. V odraze videl seba ako úspešného mladého študenta Rokfortu, ktorý je nielen kapitánom metlobalového mužstva, ale zároveň aj hlavný prefekt školy.

Hermiona Grangerová

Hermiona sa do zrkadla z Erisedu nikdy nepozrela, no autorka príbehu fanúšikom prezradila, čo by v ňom zrejme videla, keby k tomu došlo. Ako Rowlingová prezradila, Hermiona by v ňom videla mŕtveho a porazeného Voldemorta (presne ako Harry), seba aj svojich priateľov a rodinu nažive a šťastných a, samozrejme, aj to, že by napokon vytvorila pár s Ronom.

Lord Voldemort

Tak ako pri Hermione, ani pri Voldemortovi nie je známe, či sa niekedy do zrkadla z Erisedu pozrel. Aj v tomto prípade viac svetla do tejto záhady vniesla samotná Rowlingová. Ako prezradila, tak temný čarodejník by v odraze zrkadla videl seba ako najmocnejšieho čarodejníka zo všetkých, nesmrteľného a najmä, Harry Potter by bol porazený a mŕtvy.