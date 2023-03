Ďalšie informácie o tragédii v Petržalke: Polícia pri pátraní po byte použila aj dron, takto prebieha vyšetrovanie

Včera sa v bratislavskej Petržalke odohrala zvláštna tragédia. V byte, z ktorého mali vypadnúť žena a muž, bolo aj mŕtve dieťa. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Policajti najskôr zasahovali pri páde muža na betónové parkovisko, a to krátko po 10:15 h. „Bol privolanou záchrannou službou prevezený do jednej z nemocníc, kde zraneniam podľahol,“ ozrejmil hovorca. Muž utrpel vážne zranenia a pri prevoze do nemocnice zomrel. Policajti krátko po 15:00 h prijali ďalšie oznámenie, keď malo dôjsť na uvedenej adrese k pádu ženy. Tá podľa ich slov utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Predpokladalo sa, že žena vypadla z rovnakého bytu ako muž.

Byt lokalizovali dronom

Policajtom sa následne s pomocou dronu podarilo lokalizovať byt v 7-poschodovom obytného domu, z ktorého muž a žena vypadli. Po otvorení bytu našli v jednej z miestností telo približne 10-ročného chlapca, bez známok života, uvádza TV Noviny.

„Krátko pred 16.30 h policajti za splnenia zákonných podmienok otvorili predmetný byt, vo vnútorných priestoroch ktorého našli telo maloletej osoby – približne desaťročného chlapca, bez známok života,“ dodal Szeiff. Startitup dodal, že bodné zranenia mala na tele žena a aj dieťa.

Príčiny neznáme

Prípad prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Polícia bližšie informácie poskytne, akonáhle to situácia vo vyšetrovaní umožní. TV Noviny uviedli, že príčiny tejto tragédie sú zatiaľ neznáme.