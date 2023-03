Potápači oproti nemu boli ako trpaslíci: Prvýkrát sa podarilo na kamery zachytiť najväčšieho žraloka na svete

Aj keď by sa mohlo zdať, že živočíšna ríša je preskúmaná pomerne podrobne, zdanie môže niekedy naozaj klamať. Platí to aj o záberoch najväčšieho žraloka na svete, ktorého sa podarilo na videozáznam zachytiť.

Žraloky modré sú najväčšími predátormi, ktoré obývajú svetové oceány. No aj keď by sa mohlo zdať, že podobných záberov majú morskí biológovia požehnane, nie je to tak. A tieto, ktoré sa podarilo zhotoviť Mauriciovi Hoyosovi Padillovi v roku 2015 pri pobreží mexického ostrova Guadalupe, patria k tým najúchvatnejším, píše web LAD Bible.

Pokojne si plával okolo klietky s potápačmi

Najväčší žralok modrý pokojne pláva okolo potápačov, ktorí sú chránení len klietkou. Tá však oproti predátorovi nevyzerá úplne najbezpečnejšie a potápači pri žralokovi vyzerajú ako malí trpaslíci. Zábery si môžete pozrieť na videu nižšie.

Išlo o samicu, ktorá mohla mať v tom čase, teda v roku 2015, asi 50 rokov a zdalo sa, že čakala potomkov. To spôsobilo, že vyzerala ešte majestátnejšie a jedna zo správ uvádzala, že mala „obvod slona“.

Či ešte samica žije, nie je zrejmé

Nie je zrejmé, či je ešte táto samica žraloka modrého nažive, keďže zábery vznikli pred vyše siedmymi rokmi. Odborníci ale uvádzajú, že tento druh žraloka sa môže dožiť 30 až 70 rokov. Možnosť, že niekde v oceáne stále pláva, tak existuje. Spozorovať sa ju ale odvtedy nepodarilo a zábery, ktoré dodnes fascinujú ľudí naprieč sociálnymi sieťami, sú tak jediným dôkazom o existencii najväčšieho žraloka modrého na svete.