Ďalšia známa sieť obchodov zatvára svoje pobočky: Mali miliónové tržby a predajne po celom Slovensku

Maloobchodný trh je vo veľkej kríze a len nedávno sme informovali o tom, že v nákupných centrách už nenájdete známu značku Tommy Hilfiger. Okrem toho v poslednom období zarezonoval aj koniec módneho reťazca Tally Weijl a tiež Eiffel Optic. Denník SME prichádza s ďalšou zlou správou, nakoľko na Slovensku úplne končí spoločnosť Great United Trading Slovakia.

Zastrešuje KVL, Lee Cooper a TimeOut

Ako ďalej informuje SME, Great United Trading na Slovensku zastrešuje značky ako KVL (kedysi Kenvelo), Lee Cooper a TimeOut. Podľa dostupných informácií mala firma v roku 2019 tržby na úrovni 6,1 milióna eur, no v nasledujúcich rokoch to bolo už len v klesajúcej tendencii. Aj napriek miliónom neboli medzi rokmi 2016 a 2021 ani raz v zisku. Prevádzky si mohli zákazníci všimnúť prakticky po celom Slovensku, no to už je minulosťou.

Kým spoločnosť Denim, pod ktorú spadá Tommy Hilfiger, zrušila prevádzky v rámci optimalizácie siete, GUT končia na slovenskom trhu úplne a firma sa obrátila na súdy so žiadosťou o konkurz. Jej česká materská spoločnosť má podľa informácií SME tiež veľké problémy, no kompetentní sa tam snažia o záchranu.

Ako ďalej SME zistilo, niektoré z prevádzok sú ešte stále otvorené a ak máte záujem o tovar týchto značiek, zrejme by ste sa mali poponáhľať. Zamestnanci totiž nevedia, dokedy budú ešte otvorení. „Ešte máme otvorené, ale už balíme. Nevieme, či nás zavrú o týždeň alebo o dva,“ uviedli pre SME na prevádzke TimeOut v nákupnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi. Neplatí to však pre všetky prevádzky, nakoľko niektoré z nich (napr. bratislavské Shopping Palace či Bory Mall) už sú zatvorené aj v súčasnosti.