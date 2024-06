Ďalšia záhada sitkomu Priatelia vyriešená: Takto si Joey mohol dovoliť kúpiť jachtu, aj keď bol bez peňazí

Sitkom Priatelia (Friends) aj po rokoch baví nielen starých, ale aj nových divákov. Zdá sa ale, že niektoré dejové zápletky tvorcovia nevysvetlili dostatočne, čo vedie k dlhým diskusiám naprieč sociálnymi sieťami. Jednou z takých je aj moment predostretý divákom v jednej zo záverečných častí šiestej série. Postava Joeyho totiž nedopatrením na aukcii kúpi jachtu v hodnote 20-tisíc dolárov. Ako si ju však mohol dovoliť, keď bol bez peňazí?

To je vec, ktorá divákov neustále zaujímala, keďže aj keď Joey nemal peniaze a celý čas ho dotoval jeho dobrý kamarát Chandler, jachtu si predsa len kúpil. Ako?

Všetko vysvetlili – tak trochu

Mnohí si to neuvedomili, no scenáristi to vysvetlili ešte v danej časti, teda konkrétne v 23. epizóde 6. série. Na tichej aukcii, na ktorú ho vzala Rachel, si Joey nedopatrením kúpil jachtu. Myslel si totiž, že má tipovať, aká je jej skutočná hodnota a nevedel, že na aukcii sa netipuje, ale nakupuje. Musel tak zohnať 20-tisíc dolárov.

Najskôr chcel presvedčiť druhého záujemcu na aukcii v poradí, nech si ju kúpi a on nejako dorovná rozdiel. Napokon si to ale rozmyslel a jachtu s menom Mr. Beaumont kúpil. Dlhé roky sa ale diváci nazdávali, že tvorcovia takto vytvorili dieru v deji, keďže nevysvetlili, ako si ju mohol dovoliť, keď bol prakticky bez práce. Opak je ale pravdou a scenáristi celú záležitosť vysvetlili.

Ešte v tej časti totiž Joey povedal, že ju zaplatí v splátkach.

Jeho jachta sa v Priateľoch potom spomína už len v niekoľkých epizódach. V jednej sa ju učí riadiť priamo Rachel, až kým sa v 10. sérii nedozvedáme, že ju vlastne predal. Na diskusných fórach sa ale dá objaviť napríklad aj to, že jachtu sa mu podarilo splatiť aj vďaka zárobkom z účinkovania v seriáloch Mac and C.H.E.E.S.E a Dni nášho žitia (Days of Our Lives).

