Ďalšia kríza vo vzťahu Harryho a Meghan: Znova sa šepká o rozvode, Harry už týždne nebol doma

Vyzerá to tak, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu spolu trávia stále menej času. Obaja sa objavujú na udalostiach osamote, čím len prilievajú do ohňa klebetám, že začali žiť oddelene.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál The Sun, posledná zo série Harryho sólových ciest vyvolala obavy, že pár, ktorý je v manželstve už šesť rokov, sa od seba vzďaľuje. Na záberoch vojvodu s deťmi a dlhoročnými priateľmi v charitatívnej organizácii Sentebale v Lesothe sa Harry usmieval od ucha k uchu, no chýbala na nich jeho manželka Meghan. Tá s ním totiž do Afriky neodcestovala.

Reakcie na túto skutočnosť prinútili zdroj blízky Harrymu a Meghan, aby sa vyjadril k špekuláciám o kríze v ich vzťahu. Zdroj z ich okolia tvrdil: „Je normálne, že páry nerobia všetko spolu.“

Vzďaľujú sa od seba

Nie je to však prvýkrát, čo sa v poslednom čase pár ukazoval oddelene. Len donedávna pritom robili všetko spolu, ukazujúc sa ako silná rodinná jednotka.

Hoci je normálne, že sa pracovný život vojvodu a vojvodkyne postupne oddeľuje a obaja sa začínajú venovať niečomu inému, zdroje pre The Sun uviedli, že čoraz viac času trávia aj oddelene, aj mimo pracovných povinností. Harry už tri týždne takmer vôbec nebol doma v Montecite. Bez Meghan ho videli v New Yorku, Londýne a Lesothe.

Žiaril bez nej šťastím