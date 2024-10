Zarobiť môžete až 2 800 eur: Superlacná Biedronka hľadá ďalších Slovákov, ponúka aj zaujímavé finančné ohodnotenie

Príchod Biedronky potešil mnohých slovenských spotrebiteľov, ktorí veria, že by si so sebou z Poľska mohla priniesť aj nízke ceny tovarov a zaujímavý sortiment. Pozitívom však je aj tvorba nových pracovných miest, ktoré postupne pribúdajú na profesijne zameraných portáloch.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako vyplýva zo zverejnených ponúk na portáli Profesia.sk, Biedronka má momentálne otvorené tri nové zaujímavé pozície. Tentoraz nejde o štandardnú prácu lokalizovanú v konkrétnych predajniach, ale skôr o takzvané kancelárske pozície. „Lienka“ by do svojich radov rada získala IT špecialistu, Enviromental&Waste manažéra a taktiež právnika.

Špecialista z IT sféry by mohol v Biedronke zarobiť minimálne 1 600 eur a miestom jeho práce budú Voderady. Medzi hlavné povinnosti tejto pracovnej pozície je, ako z názvu vyplýva, IT podpora pre predajne a distribúciu, riešenie vzniknutých IT problémov, ale aj participácia na rôznych nových IT projektoch spoločnosti.

Druhú pozíciu by mal obsadiť odborník na environmentálnu legislatívu, ktorý bude spoločnosti pomáhať s odpadovým hospodárstvom, ochranou ovzdušia, dosahovaním environmentálnych cieľov, balením produktov, zálohovaním a podobne. Dôležitú úlohu bude tento manažér zohrávať aj pri otváraní nových predajní a distribučných centier, pričom mu Biedronka ponúka plat začínajúci na úrovni 2 500 eur. Miestom výkonu práce je Bratislava, samozrejmosťou sú aj potrebné skúsenosti.

Platovo najzaujímavejšou ponukou je tá, v rámci ktorej hľadá lacný predajca právnika. Ten by mal zastrešovať poskytovanie právnej podpory oddeleniam spoločnosti v rôznych oblastiach práva, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Ďalej tiež bude vykonávať právne analýzy, prípravu oficiálnych dokumentov určených na komunikáciu so štátom a rôzne zmluvy. Na oplátku mu spoločnosť navrhuje finančné ohodnotenie minimálne 2 800 eur.