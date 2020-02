Ďakovná reč Joaquina Phoenixa vtisla slzy do očí miliónom divákov. Po udelení Oscara vzdal poctu dôležitej osobe

Postavu Jokera v rovnomennom filme stvárnil Joaquin Phoenix natoľko bravúrne, že ocenenie získal na Zlatých Glóbusoch, počas odovzdávania filmových cien BAFTA a napokon aj na Oscaroch.

Phoenixov príhovor vtisol slzy do očí divákov

Získanie prestížneho ocenenia vtisne slzy do očí takmer každému, čo však počas odovzdávania Oscarov chytilo za srdce divákov najviac, bola ďakovná reč Joaquina Phoenixa. Ako informuje portál Unilad, herec sa rozhodol vzdať poctu svojmu zosnulému bratovi, Riverovi Phoenixovi. Ten zomrel v roku 1993 vo veku 23 rokov na predávkovanie drogami. Joaquin mal v tom čase len 19 rokov a smrť Rivera, ktorý bol taktiež hercom, ho silno zasiahla.

Vo svojej ďakovnej reči Joaquin vyzdvihol nutnosť boja proti nespravodlivosti a citoval úryvky z textov, ktoré jeho brat River napísal ešte ako teenager. Joaquin v príhovore zároveň dodal, že je plný vďačnosti, no nemyslí si, že je niečo viac, ako jeho nominovaní kolegovia. Priznal, že láska k filmu ako k forme vyjadrovacieho prostriedku mu zmenila život a bez tejto formy umenia si nedokáže predstaviť svoju existenciu.

Dôležitý je boj proti nespravodlivosti

Dodáva, že okrem ocenenia dostal zároveň aj dar, a to dar použiť svoj hlas tam, kde iní nemôžu alebo nie sú vypočutí. 45 ročný herec v príhovore dodal, že či už bojujeme proti rasizmu, za práva zvierat či za práva rôznych menšín, dôležité je, že bojujeme proti nespravodlivosti, ktorú vidíme na každom kroku. Nespravodlivosť sa totiž netýka len jednotlivcov, čelí jej celá spoločnosť.

Ďakovnú reč zakončil Phoenix opäť citátom z textov svojho brata: „Run to the rescue with love and peace will follow.“ Pozrieť si ju v plnej dĺžke môžete pozrieť vo videu nižšie.