Dajte si pozor na túto podvodnú aplikáciu: Nájdete ju medzi najpopulárnejšími, no užívateľov okráda

Ak máte smartfón s operačným systémom Android a zamierite do oficiálneho obchodu Google Play, môžete medzi obľúbenými aplikáciami naraziť aj na takú, ktorú vám rozhodne neodporúčame sťahovať. Môžete totiž ľahko prísť o peniaze.

Pozor na túto aplikáciu

Aplikácia, na ktorú upozorňuje ľudí portál Živé.sk, má názov Draw Life. V čase písania článku sa nachádzala v rebríčku najlepších bezplatných aplikácii na 6. mieste, čo je skutočne významná pozícia.

Problémom pri tejto aplikácii je to, že po jej spustení si vyžaduje autorizáciu zaslaním SMS na číslo 7402 s textom TREND a číselným kódom.

Aplikácia má slúžiť na kreslenie rôznych obrázkov, no vyzerá to tak, že ide len o vylákanie peňazí od nepozorných užívateľov. Zaslaním SMS sa totiž prihlásite na predplatné služby Funtextic, ktorá prináša platené články z rôznych oblastí. Predplatné ale stojí 6 eur na týždeň. O tom, že sa zaslaním SMS prihlásite do služby síce aplikácia informuje, ale iba malými písmenami.

Platba 6 eur nie je vysoká, a tak si ju nemusíte hneď všimnúť. Ak sa chcete zo služby odhlásiť, malo by stačiť poslať SMS na rovnaké číslo s textom STOP TREND.

Občas sa to stane

Aplikácie do oficiálnych obchodov či už Androidu alebo Apple prechádzajú procesmi schvaľovania, avšak niekedy sa môže stať, že sa tam dostane nejaká škodlivá aplikácia, napríklad aj vo forme aktualizácie starej, už predtým schválenej aplikácie.

Odradiť vás v takom prípade môže aj nízke hodnotenie aplikácie, aj spomínaná Draw Life má hodnotenie iba 1,3, čo je veľmi slabé hodnotenie. O tom, že ide o podvod, sa vyjadrujú aj ľudia v komentároch pod aplikáciou.