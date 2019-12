Dacia chystá svoj prvý elektromobil. Lákať bude najmä svojou dostupnou cenovkou

Už si pomaly zvykáme, že takmer každá automobilka má vo svojom portfóliu nielen hybridnú verziu áut, ale takisto ponúka svojim zákazníkom aj elektromobil. Dosiaľ by ste ho však u rumunskej automobilky Dacia, ktorá spadá pod Renault, hľadali márne. To sa má však v roku 2021 zmeniť.

Nie je to len trendom, že ho bude ponúkať, ale je to aj nutnosť. Ako informuje Fontech, dôvodom sú prísne emisné normy Európskej únie, ktoré nariaďujú maximálnu produkciu CO2 na úrovni 95 g/km a to môže byť veľký problém. Tieto normy majú vstúpiť do platnosti v roku 2021 a pokuta za každý vyprodukovaný gram CO2 navyše je až 90 eur. Nariadenie sa týka všetkých automobilov v Európe. Kým pri luxusných autách ako je Ferrari sa tieto náklady premietnu už v cene predaného auta, pri autách ako je Dacia, ktorá sa vyznačuje nízkou cenou, toto premietnutie na konečného zákazníka neprichádza do úvahy.

Veď len taká Dacia Logan produkuje 117 gramov CO2 na kilometer. Preto Dacia hľadá riešenie v podobe elektromobilu s nulovou emisiou CO2, vďaka čomu by priemerná produkcia skleníkového plynu, ktorý produkujú autá od Dacie, klesla.

Dacia teda v spolupráci s Renaultom chce v roku 2021 predstaviť elektromobil. Nepôjde však o niečo čo vzniklo priamo v Dacii. Bude to v podstate Renault City K-ZE, ktorý sa už momentálne vyrába a predáva v Číne.

Ten je postavený na základoch crossoveru Kwid ako informuje zive.cz. Nový elektromobil od Dacie by sa mohol predávať za približne 14 až 15-tisíc eur, čo je na tento typ pohonu auta priaznivá cenovka. Navyše s dotáciou by sa táto cena mohla ešte pekne znížiť. Osloviť by tak mohol aj tých, ktorých autá od Dacie veľmi nezaujímali, no chcú mať elektromobil.

Výkon podľa Electrive má Renault City K-ZE iba 33 kW a maximálny točivý moment 125 Nm. Batéria o kapacite 26,8 kWh takisto nie je žiadna veľká výhra. Podľa NEDC má dojazd 271 km, no podľa reálnejšieho WLTP je to dojazd 200 km. Neohúri ani maximálnou rýchlosťou 105 km/h, čo z neho robí výhradne mestské auto, prípadne auto na krátke cesty po diaľnici a mimo mesta.

Pravdou ale môže byť, že Dacia tieto parametre ešte pre potreby európskych motoristov môže upraviť a zmeniť. Ak aj nie, pre zákazníka, ktorý by nad týmto elektromobilom uvažoval, by to nemusel byť zásadný problém. Auto s týmito parametrami patrí aj tak na krátke mestské presuny a na to by elektrická Dacia mohla byť ideálna.