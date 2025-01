Coca-Cola sťahuje obľúbené nápoje v Európe: Rutinná kontrola objavila zvýšené hladiny nebezpečnej chemikálie

Spoločnosť Coca-Cola stiahla z predaja niektoré nápoje v Európe po zistení zvýšených hladín chlorečnanov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie, najmä u detí a dojčiat. Tieto potenciálne nebezpečné sýtené nápoje sa mali dostať až do šiestich európskych krajín.

Podľa oficiálneho vyjadrenia spoločnosti, o ktorom informoval The Guardian, boli plechovky a sklenené fľaše s nadmerným obsahom chlorátu distribuované do Belgicka, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Luxemburska a Holandska, a to od novembra 2024.

Spoločnosť postihnuté výrobky stiahla

Medzi dotknuté značky patria Coca-Cola, Fanta, Minute Maid, Sprite a Tropico. Chlorečnany sú chemikálie, ktoré vznikajú z chlórových dezinfekčných prostriedkov používaných pri úprave vody a spracovaní potravín. Vysoké hladiny tejto látky môžu spôsobiť zdravotné problémy, ako sú poruchy štítnej žľazy, a to najmä u detí, ktoré trpia nedostatkom jódu.

Európska agentúra pre bezpečnosť potravín už v roku 2015 upozornila, že dlhodobé vystavenie chlorečnanov predstavuje zdravotné riziko, najmä u detí s miernym až stredným nedostatkom jódu. Hoci spoločnosť Coca-Cola uviedla, že nezávislé analýzy preukázali veľmi nízke riziko pre spotrebiteľov, rozhodla sa z trhu stiahnuť postihnuté výrobky. Spoločnosť tiež informovala, že v súčasnosti neexistujú žiadne sťažnosti zo strany spotrebiteľov v Británii a upozornila príslušné úrady.

Na vyššie hodnoty upozornila rutinná kontrola

„Nemáme presné údaje, ale vieme, že ide o značné množstvo produktov, ktoré boli stiahnuté,“ uviedol hovorca spoločnosti. Vyššie hladiny chlorátu boli zistené počas rutinných kontrol v belgickej výrobnej prevádzke v Gente. Väčšina dotknutých produktov už bola stiahnutá z obchodov, pričom spoločnosť pokračuje v stiahnutí ostatných zásob.

„Kvalita a bezpečnosť našich produktov je našou najvyššou prioritou,“ uviedla Coca-Cola. Britská agentúra pre normy potravín začala vyšetrovanie a v prípade potreby podnikne kroky na zabezpečenie bezpečnosti spotrebiteľov a odstránenie nebezpečných výrobkov z trhu.