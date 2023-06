Čo robiť po popŕhlení medúzou? Použitie moču je len hlúpou poverou, radšej skúste tieto rady

Čo môže byť krajšie, ako v lete bezstarostne ležať na pláži pri mori, a keď je teplo, tak sa hodiť do vody? Túto idylku ale dokážu narušiť medúzy, ktoré sa v niektorých obdobiach, nehľadiac na dovolenkárov, objavujú vo vodách v blízkosti pláží. Kým sú to neškodné medúzy, je to ešte prijateľné, no pokiaľ sú to také, ktoré dokážu popŕhliť, tak komfort kúpania ide rapídne dole.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo robiť po popŕhlení? Na to sa snažili odpovedať profesorka urgentnej medicíny Michelle Welsfordová z McMaster univerzity v Kanade a docent Richard McGee z austrálskej Newcastle univerzity v článku na portáli The Conversation.

Svoje zistenia zapracovali do analýzy, ktorá vyšla v žurnále Cochrane.

Prečo uštipnutie od medúzy bolí?

Medúzy majú chápadlá pokryté drobnými bodavými bunkami nazvanými nematocysty. Keď sa tieto bunky dotknú pokožky, uvoľnia jed a ten v závislosti od svojho zloženia môže spôsobiť pálenie, začervenanie, opuch, ale aj závažné reakcie ako sú rôzne kardiovaskulárne problémy. Našťastie, väčšina uštipnutí nie je životu nebezpečná.

Pri pátraní, čo robiť po popŕhlení vedci použili vo svojej analýze 9 štúdií, ktoré sa týkali dvoch druhov medúz — medúzy mechúrovej (Physalia physalis) a štvorhranky (Cubozoa).

Na týchto štúdiách sa dokopy zúčastnilo 574 ľudí, na ktorých sa testovali rôzne spôsoby liečby ako je ocot, teplá voda, studené obklady, izopropylalkohol, metylalkohol, čpavok či hydrogénuhličitan sodný (jedlá sóda).

Testy sa tiež zamerali na produkt nazvaný Adolphov zmäkčovač mäsa, obsahujúci papaín, ktorý rozkladá bielkoviny, a tiež na bežný prostriedok proti štípancom Sting Aid.

Čo funguje, čo nerobiť

Dôležité je poznamenať, že to, čo účinkuje na popŕhlenie od jednej medúzy, nemusí účinkovať u druhej. V každom prípade bezprostredne po popŕhlení je potrebné odstrániť časti chápadla pinzetou, prípadne rukou chránenou rukavicou.

Pri medúze mechúrovej sa ukazuje, že najlepšie je postihnutú oblasť namočiť do vody o teplote 45 stupňov Celzia. Predpokladá sa, že teplá voda denaturuje proteín jedu. Na pláži tak zaberie teplý zábal či teplá sprcha. Iné metódy sa neukázali ako presvedčivo účinné.

Štúdie ohľadom popŕhlenia štvorhrankami boli obmedzenejšie. Analýza vedcov nenašla dostatočné dôkazy na podporu najodporúčanejšej liečby — použiť ocot. Napriek tomu sa pri testoch v laboratóriách ukázalo, že ocot inaktivuje nematocysty.

Vedci odporúčajú popŕhlenú oblasť nešúchať pieskom či uterákom, alebo nepoužívať kompresný obväz. Všetky tieto zásahy môžu spustiť väčšie uvoľňovanie jedu z pŕhlivých buniek (nematocysty).

Taktiež sóda, alkohol, prostriedok proti bodnutiu či zmäkčovač mäsa nemali žiadny efekt. V žiadnej štúdii nebol ani spomenutý moč, preto sa vo všeobecnosti neodporúča veriť tejto legende o jeho použití na miesto popŕhlenia.

Kedy ísť k lekárovi

Väčšinou je popŕhlenie len nepríjemné a dá sa zvládnuť. Ak však vy, alebo vám blízka osoba máte príznaky ako je sťažené dýchanie, bolesť na hrudi, nevoľnosť a vracanie, či slabosť alebo ospalosť, je dobré urýchlene sa dostaviť k lekárovi.

Preto najlepšie, čo môžete urobiť, je pozorovať vodu a vyhýbať sa medúzam. Dobré je tiež používať ochranné plavecké oblečenie. Tiež môže byť dobré v prípade popŕhlenia počúvať rady od miestnych obyvateľov, ktorí môžu mať s konkrétnymi druhmi skúsenosti a vedia, čo pomáha na zmierňovanie príznakov.