10 vysoko hodnotených seriálov, ktoré vznikli podľa literárnej predlohy

Býva zvykom, že hollywoodski tvorcovia radi vo svojich projektoch siahajú po úspešných knižných predlohách. Nie je to však len otázkou filmov, ale aj seriálovej produkcie. Čoraz častejšie nám totiž televízne stanice, a dnes už aj streamovacie služby, ponúkajú kvalitné adaptácie známych aj menej známych kníh aj v seriálovej podobe.

Samozrejme, len málokedy sa podarí z knihy vytvoriť naozaj vydarené a kvalitné dielo. Nasledujúca desiatka seriálov to však dokázala a vy by ste ich mali poznať.

Chýba vám inšpirácia, do ktorého seriálu sa pustiť najbližšie? Možno vám pomôže náš výber desiatich skvelých seriálov, ktoré vznikli na základe rovnako úspešných (aj keď možno aj menej známych) literárnych predlôh.

Tajomstvo Enfieldu (The Enfield Haunting)

Náš výber začíname 3-dielnou minisériou, ktorú si budete môcť už čoskoro vychutnať aj v našich končinách vďaka televíznej stanici Epic Drama. Tajomstvo Enfieldu nevychádza len z knižnej predlohy Guya Lyona Playfaira, ale zároveň tiež popisuje skutočnú (alebo aspoň zdanlivo skutočnú) udalosť jedného prekliateho domu v Londýne.

V centre príbehu stojí 11-ročná Janet Hodgsonová, ktorá je terorizovaná paranormálnou aktivitou prenikajúcou do každej izby domu, v ktorom žije so svojou rodinou. Zvláštne bláznivý výskumník Maurice Grosse ide do krajnosti, aby ju ochránil pred podivnými silami v nádeji, že sa sám zmieri s predčasnou smrťou svojej vlastnej dcéry.

Trojdielna miniséria spracúva reálny príbeh a najviac rezonované paranormálne javy na území Veľkej Británie, ktoré dodnes neboli poriadne vysvetlené. Epic Drama bude tento krátky seriál vysielať od soboty 31. októbra o 21:00.

Všetky veľké a malé bytosti (All Creatures Great and Small)

Epic Drama okrem iného uvedie aj skvelo hodnotenú seriálovú novinku britskej produkcie, ktorá vznikla pod patronátom stanice Channel 4 a založená je na autobiografickej knihe Jamesa Herriota. Ten je napokon aj ústrednou postavou nového 7-dielneho seriálu a stvárnil ho herec Nicholas Ralph. Jeho knihy sú zaradené medzi bestselleri a dodnes sa ich predalo 60 miliónov.

James, čerstvý absolvent veteríny, si svedomito ide za svojím kariérnym snom v úchvatnom Yorkshire Dales, no čoskoro zistí, že liečiť zvieratá znamená predovšetkým liečiť ich majiteľov. V Skledale House sa James zoznamuje so svojou novou, no dysfunkčnou rodinou – s chaotickým šéfom Siegfriedom Farnonom, jeho bratom Tristanom a prefíkanou pani Hallovou, ktorá chce neustále všetkému šéfovať. Keď ale Jamesa zaujme miestna kráska Helen Alderson, má ďalší dôvod v Dalese zostať.

Epic Drama tento nový seriál uvedie od 1. novembra 2020 o 18:45 a projekt prekvapí aj zaujímavým obsadením. Hlavné úlohy stvárnili Anna Madeley (The Crown, Patrick Melrose), Samuel West (The Gentlemen, Fleming, The Crown) či Rachel Shenton (seriál White Gold).

Hra o tróny (Game of Thrones)

Samozrejme, táto kultovka tu chýbať vonkoncom nesmie a zrejme bolo každému jasné, že sa v tomto výbere nachádzať aj bude.

Oceňované fantasy si získalo srdcia fanúšikov od samotného začiatku a nadšenie zostalo až do (aj keď menej vydareného) konca. Hra o tróny zarába dodnes a aj preto sa stanica HBO rozhodla pripraviť príbehom z Westerosu seriálový prequel. Príbehu House of the Dragon nakrúteného podľa knižky Oheň a krv (Fire and Blood) sa dočkáme niekedy v roku 2022. Dovtedy odporúčame napozerať všetkých 8 sérií Game of Thrones a, samozrejme, aj jednotlivé knižné predlohy, ktorých autorom je spisovateľ George R. R. Martin.

Little Fires Everywhere

Okrem fantasy literatúry býva často predmetom záujmu amerických seriálových tvorcov aj obyčajná vzťahová literatúra. Z tých vydarenejších počinov vyčnieva najmä novinka z dielne streamovacej služby Hulu s názvom Little Fires Everywhere. Tá vznikla na základe rovnomennej knižnej predlohy autorky Celeste Ng.

Little Fires Everywhere sleduje príbeh dvoch matiek s celkom odlišným sociálnym a ekonomickým zázemím. Na jednej strane stojí (ne)úspešná a bohatá novinárka Elena (hrá ju Reese Witherspoon), ktorá usilovne pracuje na dokonalom obraze svojej rodiny. Na druhej strane stojí umelkyňa Mia (hrá ju Kerry Washington), ktorá svojím príchodom do predmestskej štvrte Shaker Heights doslova prevráti naruby dovtedy perfektný a spokojný život Eleny a jej rodiny.

Táto miniséria patrí k tomu najlepšiemu, čo tento rok seriálová produkcia ponúkla a rozhodne odporúčame ju vidieť každému, kto má rád vzťahové a rodinné námety. Rozhodne sa nebudete nudiť. Viac o ňom sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.

Normal People

Mnohým čitateľom možno aj unikla informácia o tom, že jedna z najlepších young adult knižiek súčasnosti sa dočkala svojho seriálového spracovania. Normálni ľudia od kritikmi obľúbenej a oceňovanej autorky Sally Rooney spôsobila hotový ošiaľ na trhu literatúry aj u nás a jej televízna adaptácia je rovnaká, ak nie ešte lepšia, ako knižný originál. Rovnako je to ale aj v prípade jej publika – nebude sa páčiť každému.

Skvelo zvládnuté stvárnenie dvojice hlavných hrdinov v podaní Daisy Edgar-Jones (Marianne) a Paula Mescala (Connell) je doslova pastvou pre oči a vy im uveríte, že skutočne tvoria pár.

Normal People je o láske dvoch mladých ľudí, ktorá ich dovádza k tomu, že nemôžu byť spolu, no ani jeden bez druhého. Je naozaj veľká škoda, že sa tomuto počinu nedostalo v našich končinách viac priestoru, rozhodne totiž ide o niečo, čo vidieť musíte. Tento seriál sa vám totiž svojou surovosťou a reálnosťou doslova zaryje pod kožu a možno sa v ňom spoznáte aj vy sami.

Príbeh služobníčky (The Handmaid’s Tale)

Na knižnej predlohe, teda aspoň prvých sériách, je založený aj dystopický seriál Príbeh služobníčky z pera autorky Margaret Atwood. Ten si svoju popularitu získal najmä preto, že vyšiel v čase, kedy sa čoraz viac začalo hovoriť o znásilňovaní žien.

Príbeh služobníčky rozpráva o živote v dystopickom Gieláde – totalitnej spoločnosti na území niekdajších Spojených štátov amerických. Nová republika, ktorá čelí ekologickým katastrofám a stratou ľudskej plodnosti, je ovládaná prísnym režimom, ktorý militantne volá po návrate k tradičným hodnotám. Posledné plodné ženy sú unesené a roztriedené do rodín, ktoré deti mať nemôžu a sú nútené k sexuálnemu otroctvu v rámci posledného zúfalého pokusu znovu zaľudniť svet.

Seriálové spracovanie, rovnako ako aj knižná predloha, získalo niekoľko prestížnych ocenení, rozpútalo rôzne diskusie a patrí medzi to najlepšie, čo seriálová tvorba v 21. storočí ponúkla. Nedávno autorka knižnej predlohy vydala voľné pokračovanie s názvom The Testaments, ktoré sa v roku 2021 dočká aj slovenského prekladu. Ponesie názov Svedectvo.

Bratstvo neohrozených (Band of Brothers)

Svojich zástupcov medzi seriálmi inšpirovanými knižnými predlohami má aj žáner vojnovej histórie. Bratstvo neohrozených predstavuje zásadný počin v histórii stanice HBO, keďže na jeho produkciu bolo v tej dobe (1999-2000) vynaložených rekordné množstvo finančných prostriedkov.

10-dielna miniséria vznikla na motívy bestselleru autora Stephena E. Ambrosea a rozpráva príbeh elitnej jednotky americkej armády počas 2. svetovej vojny známej ako Easy Company.

Seriál získal množstvo prestížnych ocenení, stálo za ním hviezdne duo výkonných producentov v zložení režisér Steven Spielberg a herec Tom Hanks a už čoskoro sa dočkáme aj pokračovania.

Orange Is the New Black

Množstvo zaujímavých seriálových adaptácií má na konte aj populárna streamovacia služba Netflix. Tou prvou z dvoch, ktoré odporúčame na zhliadnutie, je seriál s názvom Orange Is the New Black. Ten vznikol podľa skutočného príbehu ženy menom Piper Kerman, ktorá sa s ním rozhodla podeliť v memoároch pod názvom Oranžová je nová čierna: Môj rok v ženskej väznici (kniha vyšla len v českom preklade).

Ako napovedá názov knižky aj seriálu, sledujeme v ňom príbehy a osudy žien v americkej väznici s apelom na to, aký nefunkčný systém amerických väzníc vlastne je. Dramatický seriál je plný skutočných i vymyslených príbehov, nechýbajú však ani humorné momenty, ku ktorým dochádza práve vďaka rozmanitosti charakterov postáv obývajúcich väzenie, v ktorom sa hlavná hrdinka pre chybu z minulosti ocitla.

Orange Is the New Black tiež otvára otázku sexuálnej orientácie, experimentovania a hľadania samého seba v spoločnosti.

Sherlock

Príbeh slávneho detektíva Sherlocka Holmesa bol do audiovizuálnej podoby pretavený niekoľkokrát. Tú najvydarenejšiu adaptáciu príbehov sira Arthura Conana Doyla však priniesla britská stanica BBC vo svojom modernom spracovaní.

Doposiaľ vznikli dovedna štyri série a 13 epizód a tvorcovia čakajú, kedy ústredná dvojica hercov Benedict Cumberbatch a Martin Freeman budú mať o čosi voľnejšie pracovné harmonogramy, aby sa mohli pustiť do nakrúcania série s poradovým číslom 5.

13 Reasons Why

Vydarenou a rozhodne potrebnou adaptáciou bola aj novela spisovateľa Jaya Ashera. Pohľad na tému šikany spracovali tvorcovia rovnomennej knižnej predlohy naozaj skvelo, obzvlášť v prvej sérii, potom sa však rozhodli pokračovať ďalej aj bez nej a kvalita začala upadať.

13 Reasons Why rozpráva príbeh partie stredoškolákov, ktorí toho majú za ušami viac než dosť. Aby ale náhodou nemali málo, tak ich spolužiačka, Hannah Baker, spácha samovraždu a vyzerá to tak, že práve oni sú jedným z dôvodov, prečo sa to rozhodla spraviť. Pred smrťou nahrala sériu kaziet, na ktorých vysvetľovala okolnosti svojej samovraždy a ktoré adresovala vždy jednému zo spolužiakov, ktorý za to, že sa zabila, mohol.

Vznikli celkovo 4 série, všetky ich nájdete na streamovacej službe Netflix aj spolu s českými titulkami.

V spolupráci s Epic Drama.