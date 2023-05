Chystáte sa na výlet do Čiech? Využite jedinečnú príležitosť a užite si výhľady z panoramatického vlaku

Už 11. júna bude na trať spustený panoramatický vlak s čiastočne preskleným stropom. Premávať bude medzi Bohumínom a Břeclavou.

Ako informuje web Expats, už čoskoro si budete môcť počas výletu v Čechách užiť jedinečné výhľady. Panoramatický vlak, zapožičaný zo Švajčiarska, totiž začne na trase z Břeclavi do Bohumína premávať už 11. júna. Do vozňa prvej triedy si podľa webu Zdopravy.cz môžete zakúpiť cestovné lístky už teraz. Ceny lístkov začínajú na menej ako 18 eurách.

Švajčiarsky vlak sa na české trate vracia po dvoch desaťročiach

Celkovo 12 vagónov s panoramatickým výhľadom zakúpili švajčiarske železnice ešte medzi rokmi 1991/1992. Železničná spoločnosť tak chcela pre miestnych, ale aj pre turistov zatraktívniť cestovanie vo Švajčiarsku, ale aj v okolitých krajinách.

Vlak premával aj na trase z Nice do Viedne a od roku 2016 jazdí aj do rakúskeho Grazu. Švajčiarske vlaky pôvodne predstavili České dráhy minulý rok počas podujatia Connecting Europe Express, ktoré zdôraznilo dôležitosť udržateľného a ekologického cestovania vlakom. Do prevádzky však boli uvedené až teraz.

Vlak je prvý po viac ako dvoch desaťročiach, ktorý bude premávať po českých železniciach. Naposledy jazdil švajčiarsky vlak na trase medzi Zürichom a Prahou, až kým spoj v roku 2001 nezrušili.