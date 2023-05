Nebudete platiť vy, ale oni vám. Tieto turistické destinácie vás odmenia za to, že ich navštívite

Cestovanie a spoznávanie nových kultúr má jednoznačne množstvo benefitov. Ešte lákavejšie je však v prípade, ak vám krajina, ktorú sa chystáte navštíviť, za to zaplatí, alebo vám poskytne iný lákavý benefit. Pozreli sme sa, kam sa tento rok oplatí vycestovať.

V článku sa dozviete aj: kde môžete zadarmo navštevovať múzeá;

ktorá krajina vám preplatí letenku;

v ktorej krajine môžete vďaka špeciálnemu lístku neobmedzene využívať dopravu;

kde dostanete pri ubytovaní v hoteli jednu noc zadarmo.

Macao

Ako sme vás nedávno informovali, čo najviac turistov by chcelo túto sezónu prilákať aj Macao, ktorému sa hovorí Monte Carlo východu. Je hlavným mestom hazardu, keďže príjmy z tejto zábavky sú tu dokonca vyššie ako v Las Vegas. Macao spustilo kampaň, v rámci ktorej vám úrady preplatia letenku zakúpenú prostredníctvom spoločnosti Air Macau.

Platí to pre turistov, ktorí do Macaa docestujú zo Singapuru, z Južnej Kórey, Japonska, Thajska alebo Vietnamu. Nemusíte však vešať hlavu, ak pricestujete do spomínaných krajín a do Macaa vycestujete z nich, výhoda sa môže týkať aj vás. Turistov, ktorí tu strávia aspoň jednu noc, čakajú podľa webu Travel and Leisure ďalšie výhody, napríklad bezplatný výlet trajektom do neďalekého Hongkongu.

Hongkong

Kým niektoré krajiny bojujú s náporom turistov a musia ich počet obmedzovať, Hongkong má po pandémii opačný problém, chcel by ich čo najviac prilákať. A mimoriadne lákavé výhody pre turistov si pripravila aj táto krajina. Od 1. mája bola spustená možnosť prejaviť záujem o bezplatnú letenku. Počet leteniek je síce obmedzený, no šanca, že vyžrebujú aj vás, predsa len nie je nulová. Viac informácií sa dozviete na webe Hongkong Airport.

Hongkong však ponúka nielen bezplatné letenky, ale aj ďalšie výhody, napríklad v podobe voucherov s hodnotou 100 dolárov (približne 92 eur). Tie môžete využiť v niektorej zo 120 reštaurácií, vo vybraných obchodoch či pri vstupoch na rôzne atrakcie.

Paríž

Možno aj vy snívate o tom, že sa pozriete do Paríža. Okrem toho, že je to nádherné mesto, máme ho, takpovediac na skok. Ak ho na vlastnej koži chcete zažiť aj vy, potešíme vás informáciou, že v istých časoch môžete zadarmo navštíviť desiatky múzeí a pamiatok. Na svoje si tu prídete nielen počas letnej turistickej sezóny, ale počas celého roka. Podľa webu Paris Info môžete celoročne bezplatne navštíviť miestne Múzeum moderného umenia či Musée Curie, ktoré je venované rádiológii a jej uplatneniu v medicíne.

Prvú nedeľu v mesiaci môžete po celý rok bezplatne navštevovať napríklad Musée national Picasso (Národné Picassovo múzeum), kde nájdete viac ako 5 000 malieb, kresieb, sôch a ďalších diel a 200 000 archívnych predmetov. V múzeu sa nachádza najväčšia zbierka Picassových umeleckých diel na svete. Ak máte menej ako 26 rokov, prvý piatok v mesiaci medzi 18:00 a 21:45 si môžete zadarmo pozrieť aj Louvre (s výnimkou júla a augusta).