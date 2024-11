Najväčší a najťažší organizmus na svete by mohol mať ďalšie „naj“. Unikát zeme môže byť tiež najstarším živým tvorom

Ak by sa vás niekto spýtal, aký organizmus je najväčší či najťažší na našej zemi, mohli by ste uvažovať viacerými spôsobmi a napríklad si tipnúť takého vráskavca obrovského, a to by určite nebol úplne zlý tip. No ak by ste túto otázku dali vedcovi — biológovi, ten by pravdepodobne odpovedal, že je to les Pando.

Najmenej 34-tisíc rokov

V pohorí Wasatch na západe USA sa na svahoch nad jazerom napájaným prameňmi nachádza jeden obrovský organizmus, ktorý poskytuje rozsiahly ekosystém pre rastliny a zvieratá, ktoré sa naň spoliehajú už tisíce rokov.

Ide o les Pando, ktorý má takmer 43 hektárov a tvoria ho topole osikové. Prečo by to ale mal byť jeden organizmus? Každý jeden, z približne 47-tisíc stromov, je geneticky identický.

A ako píše Science Alert, zdá, sa, že tento najväčší (47 hektárov) a najťažší (6 miliónov ton) organizmus sveta, by mohol byť aj tým najstarším. Nová štúdia, ktorá ale neprešla recenzovaním, tvrdí, že les Pando by mohol byť starý až 34-tisíc rokov.

To by malo byť dávno ešte pred koncom poslednej doby ľadovej, pričom menej konzervatívne odhady pritom tvrdia, že les by mohol byť ešte starší, a to aj o 10-tisíc rokov.

Je to neuveriteľne fascinujúce, že 47-tisíc osík sa dokáže neustále obnovovať a žiť si vlastným životom, pričom tvoria jednu prepletenú sieť koreňov, vychádzajúcu z jedného pradávneho koreňa.

Pando ale čelí viacerým problémom. Už dávnejšie sme písali o tom, že mladé výhonky sú obhrýzané jeleňmi a losmi, čo spôsobuje, že lesu chýba malý porast. Aj preto bol čiastočne oplotený. Inou hrozbou pre Pando sú tiež rôzne plesňové choroby a klimatická zmena. Uvidíme teda, či najväčší, najťažší a zdá sa, že aj najstarší organizmus na svete prežije vplyv moderného človeka na našu planétu.