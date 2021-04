Chválil sa, že vybabral s policajtami. Po silných rečiach spanikáril a policajtov nakoniec čakalo milé prekvapenie

Polícia Slovenskej republiky na sociálnych sieťach informovala o mužovi, ktorý si buď úmyselne prekrútil realitu alebo už zabudol, akú hanbu v hodine dvanástej pocítil a chcel byť aspoň chvíľu opäť hrdinom.

Facebookový účet pod označením Maťø Harčár publikoval pred troma dňami status, ktorý doposiaľ získal viac ako 7 500 lajkov a 6 200 zdieľaní, informuje polícia na sociálnych sieťach. Autor statusu opisuje priebeh policajnej kontroly, počas ktorej nespolupracoval s prítomným policajtom, poučoval prítomného vojaka, v podstate všetkých vyškolil, odmietol ukázať negatívny test a na miesto oficiálneho postupu udelenia sankcie mu prítomní popriali pekný deň. Tieto informácie však nie sú pravda, muž chcel len vyzerať ako hrdina.

Na internete hrdina, v skutočnosti svedomitý občan

V skutočnosti to prebehlo nasledovne. Muž skutočne “mal reči” okolo ukázania negatívneho testu. Odmietol ho ukázať a prítomný policajt sa následne s dokladmi presunul do svojho vozidla, kde si údaje muža začal poznačovať do príslušných formulárov v súvislosti s odstúpením priestupku na príslušný úrad.

V tom čase sa muž zrejme preľakol, prípadne precitol a na policajta a vojaka začal mávať. Následne vzorne ukázal negatívny test, ktorý nebol starší ako 7 dní a rovnako uviedol aj účel svojej cesty, ktorý dovtedy zatajoval. Situácia bola nakoniec ukončená k spokojnosti oboch strán. Muž ale po príchode prišiel domov a uverejnil status s celkom iným príbehom. Prečítať si ho môžete v poste polície, ktorý zverejnila.