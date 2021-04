Nájsť jedného pozitívneho stojí 3 438 eur. Len tento víkend nás testovanie antigénmi stálo viac ako 9 miliónov

Podľa toho, v akom okrese sa nachádzate v rámci platného COVID automatu, tak dlho platný negatívny test potrebujete napríklad na cestu do práce, do školy a napríklad aj po prvej dávke vakcíny proti koronavírusu. Testovanie však niečo stojí a nie je to málo.

Konzílium odborníkov v posledných dňoch diskutovalo aj o vyňatí testovania z COVID automatu. Okrem testovacej stratégie diskutovali aj o očkovaní a prehodnotení COVID automatu. Z hľadiska testovacej stratégie sa diskutovalo napríklad o samotestovaní, testovaní na školách či v uzavretých kolektívoch. Závery zo zasadnutia ešte musí prehodnotiť pandemická komisia a vláda SR.

Koľko stojí nájsť jedného pozitívneho?

Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková dnes zverejnila presnejšie čísla ohľadom testovania antigénovými testami. “Počas posledného víkendu sme vykonali 909 187 Ag testov, z nich nám vyšlo 2 644 pozitívnych. Ak vykonanie jedného testu stojí štát 10 eur, minuli sme za tieto dva dni viac ako 9 miliónov eur“, píše na Facebooku. To by znamenalo, že nájsť jedného pozítívneho stojí v prepočte 3 438 eur.

Bittó Cigániková následne vysvetľuje, čo sa s tým dá robiť. Najlepšie by podľa nej bolo upustenie od celoplošného testovania. Sústrediť by sme sa mali na lepšiu a kvalitnejšiu starostlivosť o chorých pacientov. Celoplošne testovať by sa mohlo len v ohniskách s obmedzením pohybu, prípadne vo firmách a fabrikách. Aj preto pozitívne víta, že konzílium prehodnocuje celoplošné testovanie a uvoľňovanie opatrení, ktoré ním je podmienené. Testovanie nechcú rušiť úplne, no malo by prebiehať tam, kde to má zmysel.