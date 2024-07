Chorvátsko spaľujú 40-stupňové horúčavy, sucho môže spôsobiť požiare. Teplota mora je abnormálna, hrozia medikány

Na obľúbenú dovolenkovú destináciu mnohých Slovákov udreli vlny horúčav. Na niektorých miestach v Chorvátsku sa teploty počas tohto týždňa vyšplhajú k +40 °C. Meteorológovia upozorňujú na výskyt nebezpečných búrok, píše TN Nova.

Vysoké hodnoty sa odrážajú aj na teplote Jadranského mora. Podľa iMeteo má voda takmer +30 °C, čo je pre túto oblasť abnormálne.

Extrémne teplo a abnormálne hodnoty vody

Už dnes sa vo vnútrozemí Chorvátska môžu vyskytnúť búrky, a to najmä na východe krajiny. Sprevádzať ich bude slabý vietor. To však neznamená, že sa schladí vzduch. Práve naopak. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od +34 do +39 °C. Podľa miestnych meteorológov to ale dneškom nekončí.

Predpoveď ukazuje, že v stredu má byť v okolí Dubrovníka +34 °C, vo štvrtok sa teploty vyšplhajú na +36 °C. V piatok možno očakávať +35 °C, v sobotu +34 °C a v nedeľu +32 °C. Aj počas nasledujúceho týždňa sa teploty udržia nad hranicou +30 °C.

Horúčavy budú spaľovať aj okolie Splitu. Už dnes tam predpovedajú +37 °C, v stredu dokonca +38 °C. Do konca týždňa by teploty nemali klesnúť pod +33 °C.

Extrémy zažije aj Zadar a Dalmácia. Teploty by mali spadnúť pod +30 °C až budúci štvrtok.

Pretrvávajúce horúčavy spôsobené africkou anticyklónou spôsobujú nielen dlhodobé sucho, ale zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

Meteorológovia okrem vysokých teplôt vzduchu upozorňujú aj na neprirodzene teplé more. To podľa meraní ukazuje +27 až +30 °C.

Nie je to pritom len problém Jadranského mora. Voda je horúca aj v časti Tyrrhénskeho, Iónskeho a Egejského mora.

„Takéto vysoké teploty môžu priať vzniku nebezpečných medikánov, čo sú tropické cyklóny v Stredozemnom mori,“ upozorňuje iMeteo.