Na Slovensku môže pribudnúť nová vodná nádrž: Zrejme by to znamenalo zatopenie jednej obce, obyvatelia sú proti

Vláda oživila projekt prečerpávajúcej vodnej elektrárne. Tá mala ešte za bývalého režimu stáť na Ipli a jedna z nádrží sa mala nachádzať vo vnútri obce Ďubákovo. Aktuálne sa opäť premýšľa nad jej umiestnením na horný tok rieky Ipeľ, čo v obyvateľoch obce vyvoláva napätie a neistotu.

V minulosti sa totižto premýšľalo nad zatopením Ďubákova. Ako píše STVR, v dedinke žije asi 75 obyvateľov a tí sú jasne proti tomu, aby zmizla pod vodou.

Detaily nie sú jasné

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) nedávno uviedol, že sa Ipeľ vyhodí zo zákazu prípravy. Predošlé vlády totižto možnosť realizácie projektu prečerpávajúcej elektrárne na rieke stopli.

„Zároveň máme prísť s finančným a projektovým plánom realizácie projektu. Začneme rokovania aj o tom, kto by to vedel realizovať. Aké konzorcium by tam vedelo vzniknúť,“ povedal.

Spolu s ministerstvom životného prostredia by mal na projekt dohliadať aj rezort hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej (Hlas-SD). Zatiaľ však nikto z nich neprezradil, či plánujú realizovať pôvodný projekt, alebo budú hľadať iné riešenie.

„Štát, ktorý nemá stabilnú prenosovú sústavu alebo kvalitný zdroj elektrickej energie, nevie do budúcna držať krok s najmodernejšími štátmi. Celý priemysel sa výrazným spôsobom elektrifikuje,“ myslí si šéf životného prostredia.

Podľa Martiny Paulíkovej zo Svetového fondu na ochranu prírody sa nedá efektivita a dosahy tohto vodného diela nijako hodnotiť. „Nás teda zaujíma, aké to bude veľké, ako by malo pracovať, ako by malo byť v tej krajine osadené.“