Chorvátska pláž mala byť skrytým klenotom, deje sa na nej niečo strašné: Je to peklo, ľudia si tu môžu ublížiť

Niekedy nás počas dovolenky prepadne chuť po niečom neobjavenom a bez davov ľudí. Aj preto sa tešia popularite tipy na málo známe, tajné či neobjavené miesta v obľúbených destináciách. Ako spomína chorvátsky portál Dnevnik, kedysi takým miestom bola aj pláž Galebove stijene, ktorá sa nachádza v Pule. No zábery z tohto leta ukazujú, ako veľmi sa zmenila.

Dnevnik vysvetľuje, že pláž Galebove stijene kedysi niesla prívlastky ako skrytá alebo rozprávková. No stala sa na sociálnych sieťach populárnou a dnes sa tu tlačí toľko ľudí hlava na hlave, až to môže byť nebezpečné.

V skrytom raji sa tlačí hlava na hlave

Na googli jej svieti vysoké hodnotenie 4,7 hviezdičky z piatich. Svoj názor vyjadrilo cez 1500 ľudí, ktorým pravdepodobne učarovala. A niet sa čo čudovať. More na tomto mieste je azúrovomodré a pláž sa nachádza v skalnatej zátoke, odkiaľ môžu návštevníci napríklad skákať do mora. Dokonca tu nájdete aj jaskyňu, do ktorej môžete vplávať. No o žiadny skrytý raj dnes už nejde.

Ako ukazuje chorvátsky web vo svojej reportáži, na pláži vládne veľký chaos. Ľudia skáču do vody jeden cez druhého a môže to byť nebezpečné, keďže okolo nich sa prediera množstvo kajakárov. Zatiaľ čo niektorí skáču do mora, ďalší už lezú hore po skalách. Do toho prichádza veľká skupina kajakárov, ukazujú zábery. Navyše, návštevníci pláže k sebe nie sú najúctivejší, čo priznal v reportáži aj turista zo Švajčiarska. Preto stačí chvíľa nepozornosti a môže tu veľmi jednoducho dôjsť k tragédii.

To, že ešte nedávno bola situácia na pláži Galebove stijene iná, potvrdzuje aj recenzia návštevníka spred troch rokov, v ktorej spomína, že ide o krásne a nepreľudnené miesto. Tá spred pár dní už tvrdí niečo iné.