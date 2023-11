Chlapec zomrel počas hry na vyvolávanie duchov. Kamaráti ho zabili, lebo im to vraj kázala hracia doska

Polícia v Kolumbii sa snaží vyriešiť záhadný prípad usmrtenia tínedžera, ku ktorému došlo ešte minulý rok v apríli. Chlapca naposledy videli, keď si išiel ku kamarátovi robiť domáce úlohy, píše španielsky denník El País.

Ako sa neskôr ukázalo, chlapci si nerobili len úlohy, ale večer trávili vyvolávaním duchov pomocou známej dosky Ouija. Ide o dosku, na ktorej sa nachádzajú všetky písmená abecedy a čísla od 0 po 9. Hráči si položia ruky na ukazovadlo, s ktorým má následne pohybovať duch a týmto spôsobom s nimi komunikovať.

Prikázala im to doska

Telo 17-ročného Josého Mauricia Ospinu našli zabalené v dome v meste Patio Bonito. Hoci sa jeden z jeho kamarátov priznal k Ospinovej vražde, vyšetrovanie sa nikam neposunulo. Údajne ho zabili na základe povelu od hracej dosky, tvrdí jeden z chlapcov.

Matka sa synovi nevedela celý večer dovolať. Keď to skúsila opäť ráno, už to zdvihla polícia a oznámila jej zdrvujúcu správu. Tínedžer, podľa výsledkov pitvy, zomrel na následky škrtenia. S telom bolo po smrti manipulované, no nenašli sa v ňom žiadne stopy LSD, hoci jeden z Ospinových kamarátov priznal, že si pred hrou dali drogy.

Zdrvená matka napriek tomu neverí, že jej syn experimentoval s drogami. Tvrdí, že José bol veľmi rozumný a mal dobré známky. Po škole dokonca pracoval v McDonalde. Vyšetrovanie tak po roku a pol stále pokračuje.