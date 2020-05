Chladnička alebo izbová teplota? Nová štúdia o skladovaní paradajok môže zmeniť naše doterajšie návyky

Jedným zo základných pravidiel skladovania paradajok v domácnosti je, že nepatria do chladničky. V nej majú strácať chuť a pôžitok z chutnej potraviny tak nebude taký, aký by sme si predstavovali. Avšak, ako ukazuje nová štúdia, skladovanie v chladničke by im uškodiť predsa len nemalo.

Nová štúdia uverejnená vo Frontiers in Plant Science totiž naznačuje, že je jedno, kde budeme skladovať paradajky, ak sú už zrelé. Či ich dáme do chladničky alebo iba umiestnime pri izbovej teplote, ich chuť sa nezmení, informuje portál Science Alert.

Profesionálni ochutnávači aj elektronický jazyk

Vedecký tím spolu s ochutnávačmi testovali niekoľko odrôd paradajok, ktoré boli skladované štyri dni v chladničke pri teplote 7 stupňov Celzia a ďalšie pri izbovej teplote.

Po tomto čase začali ochutnávači testovať paradajky na základe viacerých kritérií, vrátane farby, sladkosti, kyslosti, vône či šťavnatosti. Okrem nich však paradajky testovali aj v laboratóriu, kde sa sledovala miera prchavých látok, karotenoidov či množstvo cukru. Použili tiež „elektronický jazyk“ ASTREE Electronic Tongue pre dosiahnutie najhodnovernejších výsledkov.

Sú rovnaké

Narozdiel od všeobecného presvedčenia, že paradajky z chladničky by mali mať horšie výsledky, výskum to nepreukázal. Vedci nenašli medzi nimi žiadny rozdiel v chuti.

„Čím je doba skladovania kratšia, tým lepšia je aróma a ďalšie vlastnosti,“ uviedla Elke Pawelzik z nemeckej univerzity v Göttingene. „Dokázali sme, že vzhľadom na celý pozberový proces paradajok, krátkodobé skladovanie v chladničke neovplyvňuje ich chuť,“ dodala.

Rozdielne odrody

Predchádzajúce štúdie zistili, že chlad v chladničke negatívne vplýva na chuť. Rozdiel mohlo spôsobiť to, že vedci v novom výskume testovali paradajky, ktoré boli oberané zrelé, následne strávili deň u distribútora a potom dva dni v obchode. Taktiež v chladničke ostali iba 4 dni, kým v starších štúdiách sa tam náchadzali aj dlhšie ako týždeň.

Vedci ale priznávajú, že vysvetlenie v rozdielnosti štúdií môže byť spôsobené aj rozmanitosťou paradajok a ich rôznymi variáciami.

„Naše výsledky naznačujú, že správanie sa paradajok počas toho, ako sú v chladničke, je tiež silne závislé od odrody,“ uvádzajú autori.

Priznávajú, že je potrebné urobiť ešte viacero výskumov, aby sa zistilo, ako ideálne skladovať paradajky. Možno je chladenie dobré, ale iba na pár dní. Alebo vôbec nezáleží na tom, či ich skladovať v chlade alebo nie.

Podľa vedcov ich ďalší krok bude skúmanie celej cesty prepravy od producenta až k spotrebiteľovi a nájsť ten najlepší spôsob ako zachovať chuť a vôňu paradajok.