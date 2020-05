Chcete cvičiť efektívne a vidieť aj výsledky svojho snaženia? Podľa vedcov stačí dodržiavať načasovanie

Počas uplynulých týždňov si mnoho ľudí krátilo čas športovými aktivitami v exteriéri. Tí druhí zas v dôsledku pandémie koronavírusu radšej vynechali aj športové aktivity. Možno sa však k športu a cvičeniu chcete opäť vrátiť, poprípade s pohybovou aktivitou len začať. Ak ale chcete vidieť aj reálne výsledky svojho snaženia, musíte dbať na niekoľko detailov.

Snáď najčastejším argumentom prečo neísť behať, nenavštíviť fitness centrum či vynechať inú pohybovú aktivitu je čas. Cvičenie často podraďujeme iným aktivitám či povinnostiam, nakoniec to teda dopadne tak, že cvičiť ideme, keď na to ostane čas. Podľa štúdie výskumníkov z lekárskej fakulty v meste Providence z roku 2019 je to však veľká chyba. Cvičiť by sme mali pravidelne a vždy v rovnakom čase, opisuje výsledky štúdie portál ScienceAlert.

2 a pol hodiny týždenne

Vo svete 21. storočia mnohým chýba pravidelný zdravý pohyb. Výsledkom sú potom rôzne zdravotné ťažkosti počnúc obezitou a končiac kardiovaskulárnymi ochoreniami. Obezita je veľkým problémom aj v USA, kde množstvo ľudí ignoruje rady odborníkov. Americké ministerstvo zdravotníctva odporúča minimálne 2,5 hodiny fyzickej aktivity týždenne, každé cvičenie pritom musí trvať viac ako 10 minút, aby telo vôbec aktivitu „zaregistrovalo“.

Otázkou mnohých teda ostáva, ako a kedy. Odpoveďou je akokoľvek a pravidelne. Výber pohybovej aktivity je individuálny, odporúčajú sa všetky druhy pohybu. A podľa štúdie výskumníkov z lekárskej fakulty v Providence v štáte Rhode Island je jedno aj to, či budete cvičiť skoro ráno, dopoludnia, na obed alebo až vo večerných hodinách. Jeden faktor ale ostáva mimoriadne dôležitý.

Vždy v rovnakom čase

Odborníci z Providence totiž ešte minulý rok podrobili výskumu 375 dospelých respondentov. Všetci sa pravidelne venovali pohybovým aktivitám v miernej až silnej intenzite. Spravidla cvičili ráno, ako však ukázali výsledky výskumu, čas tréningu nebol vôbec kľúčový. Či dobrovoľníci športovali ráno, na obed alebo večer nehralo významnú úlohu, dôležitá bola pravidelnosť. Ak chcete vidieť výsledok svojho snaženia, napríklad v podobe straty hmotnosti, cvičiť by ste mali pravidelne a najmä vždy v rovnakom čase.

Podľa výskumníkov je efekt spôsobený viac ako fyziológiou našou psychikou. Ak si na cvičenie vyhradíme konkrétny čas, poprípade ho prepojíme s konkrétnou aktivitou (vždy po práci, beh počas venčenia psa, vždy pred prácou a podobne), k pravidelnému športu si ľahšie vytvoríme pozitívny vzťah a dostatočnú motiváciu. Ak cvičenie ponecháme na náhodu a rozhodneme sa mu venovať vtedy, keď budeme mať dostatok voľného času, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme schopní pravidelnosť dodržať. Jedinou radou odborníkov pri efektívnom cvičení je teda správny rozvrh a jeho dodržiavanie.