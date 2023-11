Chcel si objednať džús, no o pár minút ho spacifikovali kukláči. Dovolenkára v Portugalsku zradila bizarná náhoda

Svetom obletel prípad muža z Azerbajdžanu, ktorý sa ocitol na dovolenke v Portugalsku a z pokojného posedenia v podniku sa odrazu vykľula scéna ako z akčného filmu. A to všetko vzišlo z absolútne zle pochopeného nedorozumenia, píše NY Post.

V dnešnom svete je cestovanie do väčšiny krajín veľkým pozitívnym zážitkom, ktorý si turisti uľahčujú aj vďaka moderným technológiám. Navigácia zariadi, aby ste došli k vyhliadnutému cieľu čo najlepšou trasou, pričom napríklad prekladač sa postará o to, aby ste sa korektne dorozumeli v akomkoľvek jazyku. Teda, aspoň tak by to malo byť.

Portugalsko sa však v uplynulých dňoch stalo svedkom riadne bizarného prípadu. Muž z Azerbajdžanu sa vybral na dovolenku do Lisabonu, kde si v jednom z barov plánoval objednať džús z granátového jablka. Z dôvodu, že neovládal portugalský jazyk, sa rozhodol pri objednávke použiť aj prekladač.

Zradil ho prekladač

Zadal doň slovo granátové jablko, napísal to na obrúsok a ten následne podal obsluhujúcim. O pár minút neskôr však miesto obsadili príslušníci špeciálnej zásahovej jednotky, nie očakávaný osviežujúci nápoj. Dôvod bol ten, že prekladač vyhodnotil zadaný výraz ako slovo „granát“ a zamestnanci sa zľakli, že muž sa vyhráža teroristickým útokom. V anglickom jazyku je totiž toto ovocie preložené ako pomegranate, čo mohlo vzbudiť podozrenie.

Ako je vidieť aj na videu, muža vo veku 36 rokov spacifikovali a odniesli na policajnú stanicu. Neskôr prehľadali aj celý podnik a jeho hotelovú izbu, a keďže nič podozrivé sa nenašlo, dovolenkára pustili na slobodu. Portugalsko je aktuálne vo zvýšenej pozornosti voči teroristom, a to najmä po útokoch vo Francúzsku a v Belgicku.