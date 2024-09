Cestujte už za 3 eurá: Obľúbenú európsku destináciu môžete v septembri precestovať za drobné, láka na lacné lístky na vlak

Leto sa pomaly blíži ku koncu, to ale nemusí znamenať koniec dovolenkovania. Francúzsko chce dovolenkovú sezónu predĺžiť. V septembri preto prichádza s viacerými výhodnými ponukami, vďaka ktorým môžete krajinu precestovať vlakom za pár eur.

Lístky za pár eur

Ako informuje web Euronews, september je skvelý čas na cestovanie a uvedomuje si to aj francúzsky vlakový operátor SNCF, ktorý prichádza s výnimočnou ponukou. Do 30. septembra sú naplánované rôzne bleskové výpredaje, v rámci ktorých si milovníci vlakových dobrodružstiev môžu zakúpiť zľavnené cestovné lístky v regionálnych a diaľkových vysokorýchlostných spojoch. V tých sa môžete voziť po celom Francúzsku až do Španielska.

Do kalendára si zapíšte 10. až 13. september, kedy bude v predaji 30 000 lístkov medzi Normandiou a Parížom v cenách za maximálne 12 eur. Lacné lístky v cenách od 3 do 13 eur budú k dispozícii aj vo východnom regióne Bourgogne-Franche-Comté a do Paríža a z neho počas celého septembra.

Cestujte nielen po Francúzsku

V západnej časti Francúzska môžu mladí do 26 rokov využiť lístky za 4 až 15 eur na cestovanie v Bretónsku. Na juhu v Nouvelle-Aquitaine môžu ľudia do 28 rokov cestovať len za 2 eurá. V regióne Hauts-de-France kúpite lístok za 2 eurá bez vekového limitu, pričom každý deň počas septembra ich bude k dispozícii 5 000. Počas septembrových sobôt môžete cestovať so 40-percentnou skupinovou zľavou vo vlakoch TER Auvergne-Rhône-Alpes.

Francúzsko ale nie je jediná krajina, ktorá láka turistov na lacné cestovanie vlakom. V čase od 18. do 29. septembra môžete objavovať Európu vďaka lístkom za 39 eur na vlaky TGV INOUI a TGV Lyria. TGV INOUI prevádzkuje vysokorýchlostné vlaky do viac ako 200 destinácií vo Francúzsku a v Európe vrátane Nemecka, Talianska a Španielska, zatiaľ čo vlaky TGV Lyria prevážajú cestujúcich medzi Francúzskom a Švajčiarskom. Ďalší výpredaj lístkov na vlaky TGV INOUI a Intercités sa bude konať od 23. do 27. septembra. Ponúkne lístky od 19 do 29 eur, pričom prestup do prvej triedy vás vyjde len 1 euro navyše.