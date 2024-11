Česká verzia Ruže pre nevestu bude mať vlastnú Dolli. Ľudia k nej prirovnávajú túto krásku, nejde pritom len o vzhľad

Už o pár dní začne na obrazovkách nová séria Ruže pre nevestu. Pôjde však o českú verziu, ktorá vychádza z rovnakého formátu a diváci tak budú môcť opäť sledovať skupinu žien, ktoré bojujú o srdce úspešného muža.

Článok pokračuje pod videom ↓

Česká verzia Ruže pre nevestu s názvom Bachelor už stihla predstaviť ženícha, ktorým je 34-ročný Jan Solfronk z Prahy. Moderovania tejto šou sa zhostila Zorka Hejdová, ktorú diváci poznajú zo šou Love Island. Potom, ako televízia zverejnila tieto dve informácie, ľudia nedočkavo čakali, kedy televízia predstaví aj súťažiace. Konečne sa dočkali a reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 2 🌹 reality show Fan Page (@ruza_pre_nevestu_2_fan_pg)

Podoba s Dolli

Televízia Nova predstavila prvé súťažiace, ktoré zabojujú o Janovo srdce. Je medzi nimi aj napríklad podnikateľka Klára, alebo fotomodelka Kristýna. Zatiaľ čo Kristýnu diváci prirovnali k Julii, ktorá bola v slovenskej verzii šou, ďalšiu predstavenú súťažiacu zas nazvali novou Dolli, a to pre jej nápaditý vzhľad.

„Denisa je kozmetologička, influencerka a playmate z Prahy, ktorá má napoly české a napoly turecké korene. Bulvár sa o ňu niekoľkokrát zaujímal, najmä kvôli jej vzťahu s Karlosom Vémolom. Priťahujú ju najmä „muži s tajomstvom“, ktorí pre ňu majú zvláštne čaro,“ opísala televízia túto súťažiacu v príspevku.

Tu sa pre verných fanúšikov Ruže pre nevestu ponúka ďalšia spojitosť s Dolli. Tú totiž Lucy hneď na začiatku prirovnala k Lele Vémole, manželke Karlosa, na čo sa Dolli urazila. „Fuj, no zabudni. Ani to nehovor. To je ako urážka, lebo ona vyzerá hrozne,“ zareagovala vtedy Dolli na jej slová.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Bachelor Česko (@bachelorcesko)

Dolli však nebola jediná, kto sa nebál zareagovať. Práve príspevok s Denisou totiž získal najviac komentárov od fanúšikov Ruže pre nevestu a zatiaľ čo väčšina komentovala jej vzhľad, našli sa aj komentáre, v ktorých ju ľudia prirovnávali k Dolli. Písali komentáre ako: „PANEBOŽE JOOOOO ŽEBY DALŠÍ IKONA DOLLI????“ alebo „Budeme mať českú Dolli?“ alebo „Dolli 2.“

Ďalšia spoločná vec s Dolli