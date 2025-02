Černobyľ zasiahla explózia: Dron narazil do ochranného krytu reaktora, vypukol požiar

V areáli bývalej jadrovej elektrárne v Černobyli došlo v noci na piatok (14. februára) k výbuchu po tom, ako do ochranného sarkofágu narazil dron. Incident spôsobil požiar.

O incidente informovala STVR, ktorá mala informácie z ČTK s odvolaním sa na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu. Podľa doterajších informácií nedošlo k úniku radiácie a nikto neutrpel zranenia. MAAE vo svojom vyhlásení uviedla, že jej tím prítomný na mieste okolo 1:50 h miestneho času zaznamenal silný výbuch v oblasti krytu, ktorý chráni zvyšky štvrtého reaktora – práve ten bol epicentrom najväčšej jadrovej katastrofy v dejinách v roku 1986.

Bezprostredne po náraze vypukol požiar, no zásahové jednotky dokázali situáciu dostať pod kontrolu v priebehu niekoľkých minút. Podľa predbežných informácií nie sú na kryte viditeľné žiadne závažné poškodenia. Napriek tomu šéf MAAE Rafael Grossi varoval, že incident opäť poukazuje na pretrvávajúce hrozby pre jadrovú bezpečnosť na Ukrajine. Pripomenul tiež, že podobné riziká hrozia aj v prípade Záporožskej jadrovej elektrárne, kde sa v posledných mesiacoch zvýšila vojenská aktivita.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8

