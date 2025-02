Fico zverejnil fotku s Putinom: Európska únia je na strane porazených, Ukrajina príde o tretinu územia, tvrdí

Premiér Slovenskej republiky Robert Fico zareagoval na aktuálnu situáciu ohľadom rokovania medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tí by sa čoskoro mali stretnúť v Saudskej Arábii, hovoriť by mali o ukočení vojny na Ukrajine.

Fico tvrdí, že Európska únia (EÚ) sa ocitla na strane porazených, pretože sa v konflikte na území našich susedov nechala viesť administratívou USA a nesamostatne kopírovala ich politiku.

„EÚ je druhým v poradí, pokiaľ ide o porazených,“ píše Fico a dodáva, že Západ sa domnieval, že pokračovaním vojny politicky oslabí Rusko, no namiesto toho sa dostal do pozície bezmocnosti. „Po tom všetkom, ako vojensky EÚ podporovala Ukrajinu, sa dnes nikto s nami nebaví,“ konštatuje premiér. Podľa Fica sa EÚ nechala zatiahnuť do vojny a dnes už nemá žiadny vplyv na rozhodovanie, ktoré sa týka budúcnosti Ukrajiny.

Premiér kritizuje aj súčasné vedenie EÚ, ktoré podľa neho „čaká na telefonáty, ktoré nikdy neprídu.“ „Prezident Trump po telefonáte s Putinom aspoň zavolal Zelenskému. Kde je telefonát od predsedu EK, EP alebo ER? Nikto nevolá,“ hovorí Fico.

Fico upozorňuje na nevyhnutnosť zmeniť prístup EÚ k medzinárodným vzťahom a nezostať pasívnym účastníkom svetového diania. „EÚ bude musieť vytriezvieť z vojenského šialenstva a uvedomiť si, že musí byť suverénna v názoroch a postojoch, inak ide do hlbokej krízy,“ uzatvára.

Fico zároveň vyjadruje ľútosť nad stratami na životoch, ktoré vojna na Ukrajine priniesla, a opakuje, že vojenské riešenie konfliktu nikdy nebolo správne.

Premiér tvrdí, že o budúcnosti Ukrajiny sa bude rozhodovať medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým exprezidentom Donaldom Trumpom, pričom EÚ zostane len tichým pozorovateľom. „Trump si od Ukrajiny vypýta všetko, čo jej dal Biden, a Európa bude musieť kupovať viac plynu a ropy od USA,“ píše Fico.

Putinovi zostane územie, ktoré kontroluje

Fico varuje, že Ukrajina príde o tretinu územia, nikdy nebude v NATO a na jej území budú cudzie armády. „Putinovi zostane územie, ktoré kontroluje, a Ukrajina bude musieť prijať tieto podmienky,“ dodáva. Podľa Fica EÚ nesmie zostať pasívna a musí si vytvoriť vlastný názor na medzinárodné vzťahy.

Ohľadom toho, aký scenár bude zrejme nasledovať, interez oslovil zahraničnopolitického analytika Alexandra Dulebu.