ČERNÁK porazil MIKIHO: Druhý diel o bývalom mafiánovi prelomil hranicu 3 miliónov eur, čím sa stal naším najúspešnejším filmom

Slovenské filmy, ktoré rozprávajú príbeh z podsvetia 90. rokov, lákajú do kín desaťtisíce divákov. Najnovšia snímka o jednom z najobávanejších mafiánov prekonala očakávania a zaznamenala rekordné tržby, čím predbehla aj svojho predchodcu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Slovenská kinematografia zažíva výrazný úspech s filmami o najznámejšom bývalom bosovi podsvetia — Mikulášovi Černákovi. Najnovšie čísla tržieb ukazujú, že film ČERNÁK prekonal MIKIHO, prvý diel o tomto mafiánovi.

Zatiaľ čo MIKI, od režiséra Jakuba Kronera, na domácom trhu zarobil 2,9 milióna eur, jeho pokračovanie už prekročilo hranicu 3 miliónov eur, a to len za dva mesiace od jeho uvedenia do kín, navyše ČERNÁK aj naďalej láka divákov do kín, čo znamená, že výsledná suma bude ešte vyššia.

ČERNÁK sa tak stal najzárobkovejším filmov v celej slovenskej filmovej histórii.

MIKI vs. ČERNÁK

Film MIKI priniesol drsný pohľad na temné 90. roky a vzostup Mikuláša Černáka v slovenskom podsvetí. Scenárista Miro Šifra pracoval s autentickými detailmi, pričom ich konzultoval so samotným Černákom vo väzení.

Prvý diel štartoval v slovenských kinách 15. augusta 2024 a okamžite sa stretol s obrovským záujmom divákov, čo podľa UFD dokazuje aj jeho vysoká návštevnosť — 377 960 divákov a zárobky — 2 916 545 eur.

Druhý diel ČERNÁK, ktorý prišiel do kín 30. januára 2025, posúva príbeh ešte ďalej. Sústredí sa na obdobie, keď sa Černák snažil ovládnuť celé slovenské podsvetie, no narazil na politiku a tajné služby. Práve táto dynamika dodáva filmu nový rozmer, ktorý oslovil divákov ešte viac. Okrem vyšších tržieb — 3 066 671 eur, ako uvádza UFD, získal aj lepšie hodnotenia, na portáli ČSFD mu svieti 79 %, pričom prvý diel získal od divákov 70 %.