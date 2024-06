Ceny občerstvenia na EURO 2024 nás prekvapili, Slovenka žijúca v Číne hovorí, prečo jej neprekážajú všadeprítomné kamery

V priebehu jedného týždňa sa na našom webe objavia stovky článkov. Mnohé vás informujú o aktuálnom dianí na Slovensku a vo svete, ďalšie prinášajú rôzne novinky či zaujímavosti z lifestylu, cestovania či vedy, ale pravidelne u nás nájdete aj rôzne zaujímavé rozhovory či rozoberanie rozličných tém alebo príbehov. A práve tieto články si stojí za to pripomenúť ešte raz.

Chcete pozerať streamovacie služby lacnejšie či zadarmo?

Doba, keď ľudia bežne obsah streamovacích služieb sledovali nelegálne, sa už vytráca, mnohí si nejakú tú streamovaciu službu predplatia a legálne tak sledujú filmy či seriály. No poznáte to. Chcete si pozrieť konkrétny seriál alebo film, no zistíte, že ten sa práve na službe, ktorú máte predplatenú, nenachádza.

Aj preto pre vás náš redaktor urobil prehľad, ako si legálnou cestou môžete zabezpečiť rôzne streamovacie služby za lacnejšie či dokonca zadarmo. Samozrejme, aj tu sa často nevyhnete nejakej platbe, no môže sa stať, že ponuka sa vám zapáči a bude vám vyhovovať, a tak sa môže stať, že získate dokonca aj taký Netflix prakticky zadarmo.

Viac sa dozviete v našom článku: Netflix zadarmo? Dá sa to, no má to háčik: Našli sme spôsoby, ako legálne ušetriť na predplatnom streamovacích služieb

Život Slovenky v Číne

Každý z nás sa už aspoň na chvíľu zamýšľal nad tým, aké by to bolo žiť mimo Slovenska a možno sa vo vašich úvahách objavila aj najľudnatejšia krajina na svete (podľa niektorých zdrojov) — Čína.

Naša redaktorka sa zhovárala so Slovenkou Katarínou pochádzajúcou zo Šale, ktorá študuje v Číne. Katka hovorí o tom, ako sa do Číny dostala, ako sa učila čínštinu a rovnako o súťaži v samotnej Číne práve pre študentov ich jazyka. Opisuje tiež miestnych obyvateľov a náklady na život v meste Tianjin, ktoré sa nachádza 30 minút rýchlovlakom od Pekingu.

Hovorí napríklad o tom, že plnohodnotnú večeru si kúpite aj za dve eurá, ale aj o tom, že prenájom štandardného bytu stojí asi 350 eur. Opisuje tiež rôzne predsudky a veľmi zaujímavým spôsobom vykresľuje život v krajine, ktorá je pre našinca stále veľkou neznámou.

Viac sa dozviete v rozhovore: Katarína žije v Číne: Obed tu stojí 2-3 eurá, prenájom dvojizbáku 350 eur. Všade sú kamery, no slúžia na ochranu

Mesežnikov o novom prezidentovi

Nový prezident sa ujal svojej funkcie v sobotu 15. júna. Peter Pellegrini sa tak stal šiestym prezidentom Slovenskej republiky, spomedzi všetkých má však za sebou najpestrejšiu politickú kariéru, v ktorej dosiahol na každú ústavnú funkciu.

Naša redaktorka sa so známym politológom Grigorijom Mesežnikovom zhovárala o prvom prejave prezidenta. Spolu diskutovali o tom, či Pellegrini bude naozaj prezidentom všetkých Slovákov, pričom Mesežnikov vidí problém v tom, či sa dokáže nový prezident dištancovať od politickej sily, ktorá ho podporovala. Skúškou podľa neho bude, či nominuje Tibora Gašpara za šéfa SIS, tu sa to ukáže.

Mesežnikov ďalej rozoberá, aký signál vrhá, že na inauguráciu bol pozvaný zástupca Ruska, taktiež výmenu štandardy na oficiálnej stránke prezidenta za logo Petra Pellegriniho a tiež to, či nový prezident nastúpi na cestu Michala Kováča.

Viac sa dočítate v rozhovore: Politický analytik Mesežnikov: Prezident Pellegrini má stále DNA Smeru. Pozvanie Ruska na inauguráciu bola chyba

Masový vrah, ktorý obeťami kŕmil prasce

Pred necelým mesiacom, najmä zahraničnými médiami preletela správa o úmrtí Roberta Picktona, známeho kanadského vraha. Ten zomrel vo väzení, a to rukou spoluväzňa.

Našu redaktorku tento prípad zaujal a pozrela sa podrobnejšie na to, za čo vlastne bol Pickton odsúdený. Robert Pickton sa narodil v roku 1949 a v dospelosti bol chovateľom ošípaných a žil na farme v chudobnom regióne, kde sa ženy často živili prostitúciou. Pickton si tieto ženy neraz vodil na svoju farmu, kde ich nadrogoval a zavraždil.

Aby stopy po sebe zakryl, ženy pomlel a mäso dával ošípaným. Keď sa to prevalilo, vyšetrovatelia zistili, že Pickton zavraždil najmenej 33 žien.

Viac si prečítate v článku: Ženy zabil, ich telá pomlel a dával žrať prasatám: Mäso s prímesou ľudského predával beštiálny vrah aj policajtom

Postavili si malý domček a ten prenajímajú

Mladá dvojica Veronika a Maťo už niekoľko rokov cestujú po celom svete. Pred siedmimi rokmi dali výpoveď v práci a ako hovoria, nastúpili na „dôchodok“. To ale neznamená, že nič nerobia, práve naopak. „Odkedy sme na dôchodku, prerobili sme tri byty, jeden dom a postavili jeden tiny house,“ prezradila Veronika našej redaktorke v rozhovore.

Ďalej jej opisovala, ako vybudovali tiny house, ktorý bol predtým 150-ročný banícky domček v obci Štiavnické Bane. Ten spolu s Maťom prerobili a prenajímajú ho. Veronika ozrejmuje, ako sa im podarilo všetko dôležité vtesnať iba do 35 m².

V rozhovore sme sa dozvedeli, že stavba im trvala iba 4 mesiace, ale riešili množstvo problémov, jedným z nich bola aj cena, keďže v čase výstavby materiál poriadne vystrelil.

Viac sa dozviete v rozhovore: Veve a Maťo si postavili malý domček len za 4 mesiace: Predražilo sa to o 10-tisíc eur, má 35 m², no je v ňom všetko

Ako to vyzeralo na zápase Slovenska proti Belgicku

Celá Európa žije v tomto období futbalom. Máme za sebou už dve stretnutia, zatiaľ posledné sa odohralo v piatok a prvý zápas proti Belgicku sa odohral ešte v pondelok 17. júna.

Práve na tomto zápase bol aj redaktor interezu, ktorý vo svojej reportáži opísal nielen svoje zážitky, ale s čitateľmi sa podelil aj o praktické rady a tipy.

Dozvedeli sme sa, ako získal lístky, ale tiež ako to funguje predtým, ako sa dostanete na štadión, čo môže byť užitočné napríklad aj pre tých, ktorí sa chystajú na zápas Slovenska s Rumunskom už v stredu 26. júna.

Nemecká precíznosť organizovania sa ukázala aj tu a redaktor vyzdvihol všetky jej pozitíva. Všimol si aj ceny občerstvení priamo na štadióne a tie spísal, pričom nezabudol ani na rôzne fanúšikovské predmety, ako sú šály či dresy

Reportáž zo zápasu: Boli sme na zápase Slovenska proti Belgicku: 20-tisíc Slovákov ovládlo štadión, takéto ceny na nás čakali vo Frankfurte

Okúpte sa za pár drobných

Keďže na Slovensku máme letné počasie, ľudí to láka k vode. Nie každý si môže dovoliť zobrať si dovolenku a minúť stovky eur na cestu do zahraničia k moru, alebo o to ani nemá záujem a jednoducho si vystačí s kúpaním na Slovensku, ideálne v blízkosti svojho domova a ešte ideálnejšie je, ak na to nemusí minúť desiatky eur.

Nielen pre nich naša redaktorka pripravila prehľad 10 kúpalísk po celom Slovensku, kde si za vstup pýtajú rozumné sumy a vy sa tak môžete príjemne schladiť a relaxovať. V prehľade nájdete kúpaliská na západnom, strednom a, samozrejme, aj na východnom Slovensku, pričom na mnohých z nich zaplatíte za vstup od štyroch do deväť eur a v prípade zvýhodneného vstupného je to ešte menej.

Redaktorka vám tiež pripravila aj základný prehľad cien rozdelený podľa kategórií či spôsobu kúpy. Po prečítaní článku tak ostane len dilema, ktoré z kúpalísk si vybrať ako prvé.

Článok o lacných kúpaliskách nájdete tu: Za vstup zaplatíte aj 4 €: Našli sme 10 lacných kúpalísk po celom Slovensku, kde si za málo peňazí užijete kopec zábavy

Malý Paríž, ktorý vás vyjde lacno

Nie každý chce tráviť dovolenku pri vode či na kúpalisku. Niektorí uprednostňujú aktívny oddych a návštevu rôznych metropol, ktoré ešte nie sú zahrnuté davmi turistov. A takým mestom môže byť aj Bukurešť v Rumunsku. Redaktorka sa pozrela na to, čo v tomto meste, ktoré si vyslúžilo prezývku „Malý Paríž“, môžete vidieť a čo hlavné mesto návštevníkom ponúka.

Jeho výhodou je, že vám nemusí vyčerpať rozpočet a na deň vám tak vystačí, samozrejme, ak nebudete vo veľkom „rozhadzovať“, aj niekoľko desiatok eur.

Článok o Bukurešti nájdete tu: Za noc dáte 9 eur, najete sa už za 6 eur: Táto európska destinácia patrí medzi najlacnejšie, hovoria jej „malý Paríž“

Bakoš Bistro s oceňovaným šéfkuchárom

Našťastie, už aj na Slovensku vieme nájsť množstvo kvalitných gastroprevádzok, kde viete, že návšteva bude jednoznačne stáť za to. Medzi ne môžeme zaradiť aj Bakoš Bistro, nachádzajúce sa v metropole východu, v Košiciach. Šéfkuchár z tejto reštaurácie získal v prestížnej súťaži titul Objav roka 2024 a nás preto zaujímalo, ako to tam vyzerá a najmä, aký tu dostaneme kulinársky zážitok.

Redaktorka sa sem vybrala vo večerných hodinách a vo svojej reportáži opísala dojmy z prostredia, ale aj jedlá a, samozrejme, aj ceny. Zhovárala sa aj so samotným oceneným Matejom Bakošom, ktorý jej vysvetlil, ako pristupuje k príprave jedla a ako prichádza na nové nápady. To, že bistro stojí za návštevu, potvrdzuje okrem titulu aj fakt, že ho viackrát navštívila aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová.

Reportáž z Bakoš Bistra nájdete tu: Boli sme v Bakoš bistre, šéfkuchár získal prestížny titul Objav roka: Varil aj pre prezidentku, toľkoto sme zaplatili