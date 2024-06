Riaditeľka Post Bellum o prezidentke: Odchádza slušnosť a ľudskosť. Ukázala nám, že politika sa dá robiť aj bez urážok

Zuzana Čaputová bola inaugurovaná do funkcie 15. júna 2019. Svoj prezidentský sľub zložila o 12:07 pred Národnou radou Slovenskej republiky a stala sa tak prvou ženou v histórii Slovenska zastávajúcou najvyššiu ústavnú funkciu. Jej päťročné volebné obdobie končí v sobotu 15. júna 2024. Nahradí ju Peter Pellegrini.

Od začiatku čelila mnohým výzvam, stala sa terčom nielen vtedajšej opozície v podaní strany Smer – SSD, často sa jej venoval aj niekdajší premiér Igor Matovič. Vypočula si o sebe mnohé vulgarizmy, čelila kyberšikane, nahlásenej bombe v jej rodinnom dome aj votrelkyni na pozemku.

Azda najvýraznejším negatívnym momentom jej päťročného pôsobenia bolo rozhodnutie ponechať vládu Eduarda Hegera v úrade až do mája 2023 a nevyhlásiť predčasné voľby už skôr. V tom čase jej novinári vyčítali, že svoju komunikáciu obmedzila len na vyhlásenia a niekoľko týždňov takmer neodpovedala na otázky.

Do histórie sa ale zapíše pre iné veci. Znamenala nádej, pokoj, rozvážnosť, a jej hodnotové ukotvenie jasne ukázalo, že Slovensko je súčasťou demokratického sveta a Európskej únie. Vďaka tomu bola rešpektovanou a uznávanou líderkou Slovenska v očiach zahraničných lídrov.

Z úradu odchádza prezidentka, ktorá sadila stromy, objímala ľudí, pomáhala slabším, nahlas odsudzovala násilie, nevyhýbala sa odpovediam na kontroverzné otázky a nespreneverila sa svojmu odkazu, ktorým samu seba prezentovala počas kampane. Svojou nadstraníckosťou bola vždy protiváhou všetkých vlád, ktoré sa počas jej úradovania vystriedali.

Zuzanu Čaputovú vystihujú mnohé slová, podľa Sandry Polovkovej, riaditeľky Post Bellum, sú to slušnosť, ľudskosť, empatia a solidarita voči slabším a zraniteľnejším.

V rozhovore okrem iného hodnotí pôsobenie prezidentky vo funkcii, hovorí, ako vníma jej rozhodnutie nekandidovať, i to, aká budúcnosť nás podľa nej čaká.

Zuzana Čaputová má za sebou päť rokov vo funkcii. Ako by ste zhodnotili jej pôsobenie?

Slovensko malo prvýkrát na najvyššej štátnej pozícii ženu. Kiežby sa to opakovalo častejšie a aj na ďalších kľúčových pozíciách našej krajiny.

Pani prezidentka prichádzala zakaždým s vyrovnaným a pokojným hlasom plným empatie aj v neľahkých, či až dramatických situáciách.

V čoraz hulvátskejšom prostredí sa snažila hľadať a pripomínať základné ľudské porozumenie.

Sebavedomo a jasne pracovala na ochrane a obhajobe pilierov demokracie, pri ochrane štátu, jeho inštitúcií, či zraniteľných skupín. Tento vyrovnaný, solidárny hlas mi bude chýbať.

Mala to ako žena ťažšie?

Určite áno. Verejnosť si pri nej všímala aj oblasti, či už spojené s výzorom, ktoré pri mužoch väčšinou nerieši.

Ak by ste mali jej úradovanie označiť štyrmi slovami, aké by to boli?

Slušnosť, ľudskosť, empatia a solidarita voči slabším a zraniteľnejším.

Urobila nejaké chyby, ktorým mohla predísť?

Určite sa počas mandátu pani prezidentky stali aj chyby, čo je úplne prirodzené. Čo na Slovensku, naopak, až také bežné nie je, bolo uvedomenie si chybných krokov a následná komunikácia, prípadne v spojitosti s ospravedlnením voči verejnosti.

Prezidentka sa rozhodla znovu nekandidovať. Ako vnímate tento jej krok?

Absolútne ho od začiatku akceptujem, aj keď mi je to ľúto. Je to osobné rozhodnutie pani prezidentky. Z môjho pohľadu tento krok iba potvrdzuje vnútornú silu pani prezidentky, kedy racionálne, ale aj v súzvuku s jej osobným životom vyhodnotila, nakoľko efektívne a prospešné by bolo jej dlhšie pôsobenie na pozícii hlavy štátu.

Ako sama prednedávnom povedala v podcaste Dobrovský & Šídlo, nikam neodchádza a na Slovensku jej bude aj naďalej záležať.

Aký odkaz zostane nielen Slovensku, ale aj zahraničiu po Zuzane Čaputovej?

Pre mňa je najsilnejším odkazom to, že politika sa dá robiť aj slušne, bez zbytočných emocionálnych kolapsov, urážok. Teda elegantne, zodpovedne a s dostatočnou vážnosťou pre vnímanie krajiny nielen doma, ale aj v zahraničí.

Čo nás čaká s nástupom Petra Pellegriniho do úradu prezidenta? Zmení sa podľa vás niečo?

Verím, že nás čaká naďalej jestvovanie v demokratickej krajine, ktorej princípy bude pán prezident chrániť nielen v našom domácom prostredí, ale ich bude jasne komunikovať aj v zahraničí.