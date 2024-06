Boli sme na zápase Slovenska proti Belgicku: 20-tisíc Slovákov ovládlo štadión, takéto ceny na nás čakali vo Frankfurte

Majstrovstvá Európy patria medzi najväčšie svetové futbalové turnaje a v roku 2024 bola ich organizácia zverená Nemecku. Pre slovenských fanúšikov ide bezpochyby o špeciálny turnaj hlavne vďaka tomu, že sa naň kvalifikovala aj naša reprezentácia. Tá absolvovala náročný vstup do šampionátu proti Belgicku, z ktorého vzišla historická výhra. Vo Frankfurte sme boli prítomní aj my a takéto pocity si z toho odnášame.

Lístky začínali na 30 eurách

Pravdepodobne najlepším, jednoduchým a overeným spôsobom je zabezpečenie si lístkov cez oficiálnu platformu UEFA. V prípade Majstrovstiev Európy 2024 v Nemecku bolo prvým krokom zaevidovanie svojej žiadosti, v rámci ktorej si záujemca mohol vybrať svoj preferovaný tím, konkrétny zápas, počet lístkov a aj ich druh. Na výber bolo niekoľko kategórií, tá najlacnejšia ponúkala vstupenky už za 30 eur.

Uvedené žiadosti si mohli fanúšikovia aplikovať v decembri 2023, pričom už počas januára 2024 sa dozvedeli, či boli v losovaní úspešní. Vybraní záujemcovia mali následne istý časový interval na to, aby za lístky zaplatili. Po úspešnej úhrade stačilo už len čakať na ďalšie inštrukcie, ktoré UEFA zasielala e-mailom. Pred zápasom sa v aplikácii objavili zakúpené vstupenky, ktorými sa následne fanúšik preukázal pri vstupe na štadión.

Nám sa podarilo lístky získať už v spomínanom UEFA žrebovaní v 2. kategórii za bránou za 60 eur na osobu.

Prvý zápas sme hrali vo Frankfurte

Náš výber smeroval na otvárací duel Slovenska proti Belgicku, ktorý slovenskí reprezentanti hrali vo Frankfurte. Ako je mnohým známe, toto nemecké mesto patrí medzi hlavné európske dopravné uzly a jeho letisko je cieľom viacerých liniek vypravovaných z Viedne či Budapešti. Pochopiteľne, počas európskeho šampionátu ceny leteniek vystrelili na stovky eur, no v dostatočnom predstihu sa zrejme dali kúpiť aj lacnejšie.

Ako vyplýva z našej skúsenosti, veľa Slovákov zvolilo cestu autom, ktorá z Bratislavy trvala niečo málo cez 7 hodín. Pre ľudí, ktorí sa na zápas vybrali vlakom, boli u nemeckého dopravcu pripravené aj rôzne zľavy na cestovné lístky. Zaujímavosťou je tiež to, že držitelia vstupeniek sa automaticky stali aj držiteľmi takzvaného „fan passu“, vďaka ktorému sa mohli po Frankfurte prepravovať verejnou dopravou úplne zadarmo.

Mesto žije futbalom

Už po príchode do Frankfurtu bolo jasné, že nemecká metropola žije najpopulárnejším športom sveta a namierili si to do nej tisíce futbalových fanúšikov z celej Európy. Prekvapením pre nás bolo, že aj napriek veľkému náporu návštevníkov, tamojší hotelieri nepristúpili k drastickému zvyšovaniu cien za ubytovanie a k dispozícii bolo množstvo možností. Väčšina štvorhviezdičkových hotelov v širšom centre mesta stála v priemere okolo 120 – 170 eur na noc.

Pre futbalových nadšencov si organizátori pripravili aj veľkú fan zónu, ktorá sa tiahla popri rieke Mohan. Fanúšikom ponúkala niekoľko veľkoplošných obrazoviek, na ktorých sa premietali jednotlivé zápasy skupinovej fázy európskeho šampionátu, ale tiež stánky s občerstvením, nápojmi, atrakcie pre deti a dospelých, fan shopy s reklamnými predmetmi či e-šport zónu, kde si mohli športoví priaznivci zahrať EURO 2024 aj virtuálne.

