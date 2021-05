Čaká vás tento týždeň očkovanie? Dostanete prechodný certifikát, vybaviť sa dá aj dodatočne, no má to háčik

Ľudia, ktorí budú tento týždeň zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19, by už mali dostávať takzvaný prechodný certifikát. Tí, ktorí sa zaočkovali skôr, majú dostať možnosť vybaviť si ho dodatočne.

Avizoval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že od 26. júna by mali všetci dostávať štandardné európske certifikáty. “Môžem všetkých ubezpečiť, že občania, ktorí budú zaočkovaní už tento týždeň dostanú dokument, ktorý bude, samozrejme, platný pri prechode hraníc krajinami, ktoré s nami susedia,” uviedol minister zdravotníctva s tým, že pre občanov, ktorí boli zaočkovaní skôr stále existuje možnosť vypýtať si takéto potvrdenie od všeobecného lekára.

“Vo veľmi skorej dobe takéto potvrdenie bude možné získať aj z našich databáz, prípadne cestou všeobecnej poisťovne,” priblížil Lengvarský. Dodal, že o všetkých krokoch bude rezort zdravotníctva ešte informovať. Opozičný Smer-SD v utorok avizoval odvolávanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ak sa do pondelka 24. mája nevyrieši problém s certifikátmi o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Lekári upozorňujú na problém

Minister Lengvarský síce tvrdí, že potvrdenie si človek môže vybaviť u všeobecného lekára, no každé vakcinačné centrum vydáva vlastný typ potvrdenia a v poslednej dobe sa mnoho Slovákov, ktorí nie sú očkovaní, dožaduje, aby im lekár takéto potvrdenie vystavil, na základe falošného potvrdenia o vakcinácii.

„SVLS preto upozorňuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí očkovaciu látku proti COVID-19 občanovi nepodali, aby nevykonávali žiadne záznamy do medzinárodného očkovacieho preukazu,“ hovorí prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková.

Spoločnosť poukázala na to, že administratívny úkon vykoná a je zaň plne zodpovedný očkujúci lekár. Pokiaľ by bol na iných zdravotníkov vyvíjaný nátlak, je potrebné kontaktovať políciu, upozornila. To znamená, že takéto potvrdenie vám môže vystaviť len lekár, ktorý vás zaočkoval. Ako bude ministerstvo tento spor riešiť momentálne nie je známe.