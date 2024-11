Bývalá riaditeľka SNG Alexandra Kusá o novom vedení: Z galérie sa stáva nekompetentný orloj, ministerku deštrukcia nezaujíma

Po odvolaní Alexandry Kusej z pozície generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG), na čelo inštitúcie nastúpil Anton Bittner. Toho po 54 dňoch vystriedal Miloš Timko. Na pozícii sa ohrial 55 dní, v utorok 26. novembra ho nahradil autor mýtických príbehov Jaroslav Niňaj.

Článok pokračuje pod videom ↓

Niňaj sa do čela SNG postavil v čase, kedy 177 zamestnancov hovorí o odchode. Príčinou má byť účelové prepúšťanie odborníkov, alebo netransparentné zmeny. Po jeho nástupe zaslali riaditeľky úsekov SNG ministerke otvorený list, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s jeho osobou.

Upozorňujú, že im ministerka kultúry Martina Šimkovičová sľubovala, že na čelo inštitúcie postaví odborníčku, ktorá situáciu upokojí. Dosadila však Niňaja. „Naše prvé stretnutie s ním bolo v rozpore s Vašimi ubezpečeniami – bolo plné zastrašovania, vyhrážok a vyšetrovania,“ píšu s tým, že nový riaditeľ údajne používal slová ako „posvietim si na vás“, „holubník“, alebo „pokojne dajte výpovede“.

Ako pre interez uviedla niekdajšia generálna riaditeľka Alexandra Kusá, po rozhovoroch so Šimkovičovou, ktorá sľúbila, že situáciu s Milošom Timkom vyrieši, zamestnanci očakávali, že čoskoro nastane zmena.

Deštrukcia národnej inštitúcie

„Možno sme viac dúfali. V jednom podcaste som počula vyjadrenia nového povereného riaditeľa, týkajúce sa práce kolegov, a podľa tohto vystúpenia je to arogantný a nekompetentný človek. Takže už sa nám z toho stáva taký nekompetentný orloj,“ hovorí.

Kusá tvrdí, že všetci dúfali, že s nástupom nového vedenia skončia krízové experimenty a zamestnanci sa budú môcť vrátiť k normálnej práci. Upozorňuje napríklad na skutočnosť, že budúci týždeň majú otvoriť ťažkú výstavu. Namiesto toho, aby nový riaditeľ svojmu tímu v SNG pomohol, mal si na stretnutie zavolať práve iniciátorky hromadnej výzvy. Padať mali tvrdé vyhlásenia.

Niňaj by si mal podľa nej skôr, než začne s prepúšťaním, uvedomiť, že ľudia pracujúci v SNG majú rozpracované projekty. „Aj nový poverený riaditeľ plánuje zaviesť organizačnú zmenu, ktorá znamená výpovede a zásah do normálneho fungovania inštitúcie. Opäť sa týkajú aj kľúčových odborných zamestnancov bez ohľadu na rozpracované projekty, ktoré nebude mať kto dokončiť,“ upozorňuje.

Spomína napríklad Fullovu výstavu v Krakove, monografiu známej sklárky Zory Palovej, alebo výstavu barokového umeleckého remesla zo Španej doliny. „Akoby im vôbec nedochádzalo, že výstavný projekt pre národnú galériu sa nedá pripraviť za pár týždňov,“ dodáva s tým, že nikto z ministerstva so zamestnancami o problémoch nekomunikuje. „Deštrukcia národnej inštitúcie ich nezaujíma,“ odkazuje.

Nový poverený riaditeľ Jaroslav Niňaj krátko po svojom nástupe navyše vyhlásil, že má galéria priveľa kurátorov. Počty porovnáva napríklad s pražskou galériou. Potvrdil tiež, že aj keď sa zamestnancom tieto kroky nemusia páčiť, v rámci optimalizácie fungovania inštitúcie bude prepúšťať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

Kusá tvrdí, že zrejme nevie, čo znamená práca kurátora a dodáva, že aj jej práca, ako senior kurátorky, sa viaže na zbierky. „Takže máme priveľa umenia? Podotýkam slovenského. Teda máme priveľa slovenského umenia? O to tu ide?“ pýta sa.

Súčasný šéf tiež povedal, že chce galériu otvoriť pre viacerých výtvarníkov, „nielen tým, ktorí boli preferovaní predchádzajúcim vedením SNG“. Inštitúcia sa má podľa neho starať aj o začínajúcich výtvarníkov.

Alexandra Kusá v tom však vidí háčik. „Oceňujem, že prvýkrát padlo niečo aspoň trochu konkrétne. Noví umelci. Ja si ale neviem predstaviť, kto by dnes prišiel vystavovať do národnej galérie ako nominant aktuálneho riaditeľa – to by bola spoločenská aj umelecká samovražda,“ myslí si.

„Spejeme k paralýze erbovej inštitúcie a je naozaj paradoxné, že sa to deje pod vedením strany, ktorá má tak ako my, v názve národná a slovenská,“ odkazuje bývalá generálna riaditeľka SNG.