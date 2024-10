Bývalá šéfka SNG prehovorila o údajnom audite: Nerozumejú procesom v inštitúcii, išlo o predstieranie „krízového riadenia“

Miloš Timko, ktorý nastúpil do Slovenskej národnej galérie (SNG) začiatkom októbra na pozíciu riaditeľa, s inštitúciou predtým spolupracoval z pozície audítora. Ako sme vás informovali, za svoju prácu si už vyplatil tretinu sumy, pretože údajne naplnil cieľ auditu. Jeho výsledky však zatiaľ verejnosti nie sú známe.

Záhadný audit

O tom, čo je účelom auditu, nemá informácie ani bývalá riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Tá pre interez uviedla, že o tejto činnosti informoval ešte predchádzajúci poverený riaditeľ Bittner.

„Nikdy nespresnil, o čo má ísť. Vtedy som to pokladala za predstieranie činnosti „krízového riadenia“, keďže ani jeden z nich nerozumie procesom vo verejnej inštitúcii a ani účelu, pre ktorý sme zriadení,“ hovorí Kusá.

Niekdajšia šéfka kultúrnej inštitúcie tiež dodala, že bližšie informácie k tomu, čo audit zistil, nemá. Tie však boli predložené poslancom a poslankyniam pri prieskume v SNG.

„Z toho, čo som videla, v tom nič relevantné nie je. To, čo prezentovali ako výsledky auditu, je smiešne. Nesedia čísla, sú popletené úväzky s počtom zamestnancov a podobne,“ povedala pre interez poslankyňa Zora Jaurová.

Frustrujúca situácia

Nedávno sme vás informovali o tom, že sa na ministerstve kultúry dejú čistky, dochádza k lustrovaniu zamestnancov a k vyhrážkam v prípade výpovedí.

Napäté vzťahy však zrejme nie sú len priamo v rezorte, ale aj v jeho inštitúciách, napríklad v SNG. „Situácia v inštitúcii je frustrujúca, pretože kroky, ktoré aktuálny štatutár plánuje, ako zmena organizačnej štruktúry a jeho plán na konsolidáciu nebudú prínosom a neriešia problémy inštitúcie, vlastne namiesto pozdvihnutia a rozvoja povedú k nevyhnutnému umŕtvenie činnosti. Väčšina projektov je založená na spoluprácach a tie je stále ťažšie garantovať,“ uviedla Kusá.

Dodáva tiež, že je bolestné vnímať, čo sa v inštitúcii deje, na druhej strane však verí, že „táto amatérska situácia zriaďovateľovi nemôže vyhovovať“.

„Rozumiem, že nechcú spolupracovať s niektorými ľuďmi, napríklad so mnou, ale na fungovaní inštitúcie by záujem mať mohli – a to im aktuálny poverený riaditeľ doručiť nevie,“ odkázala. Zároveň je však rozhodnutá zatiaľ v SNG zostať.