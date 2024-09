Bývalá Hypernova definitívne zmizne aj z tohto mesta, nahradí ju obľúbený nemecký reťazec. Ten už hľadá prvých zamestnancov

Príbeh Hypernovy na Slovensku nemal šťastný koniec. Ambiciózny potravinový reťazec odišiel do zabudnutia potichu a takpovediac, s prázdnymi regálmi. V mnohých slovenských mestách po ňom ostali iba prázdne priestory s reklamnými pútačmi, ktoré pomaly z našej krajiny miznú. Ako informuje portál V obraze, stane sa tak aj v Rimavskej Sobote, pričom je už známa aj náhrada.

Príbeh známeho hypermarketu sa v našich končinách začal písať ešte v roku 2001. Priniesla ho k nám holandská spoločnosť Ahold, ktorá na Slovensku vybudovala rozsiahlu sieť viac ako 20 prevádzok. Okrem tuzemského trhu firma pôsobila aj na tom poľskom a českom, pričom ich prioritné ambície boli stať sa jednotkou, prinajhoršom dvojkou na jednotlivých trhoch.

Prvé roky však boli pre Hypernovu relatívne úspešné, nové projekty väčšinou majú potenciál spotrebiteľov zaujať a zrejme to tak bolo aj v tomto prípade. Po krátkom čase však narazila na tvrdú realitu, hospodársku krízu a nákupné správanie slovenských spotrebiteľov. Záujem o Hypernovu ustal a od roku 2012 prichádzali aj prvé škrty. Najzásadnejšie to bolo v kritickom roku 2015, kedy okrem mnohých ďalších svoje brány zatvorila aj predajňa v Rimavskej Sobote.

Pamiatka na žlto-modrý obchod v podobe budovy a reklamného pútača sa v meste zachovala dodnes, no už zrejme nie nadlho. Podľa najnovších správ je areál bývalej predajne oplotený a v interiéri sa začalo s prácami. Všetky informácie naznačujú, že by sa do priestorov mohol nasťahovať nemecký hobbymarket OBI. To pre portál V obraze potvrdila aj Monika Hlubiková, expert sales spoločnosti OBI na Slovensku.

„Robíme všetko pre to, aby sme predajňu v Rimavskej Sobote mohli otvoriť na budúci rok. Budeme radi, ak u nás nájde prácu približne 50 pracovníkov,“ povedala zástupkyňa spoločnosti s tým, že konkrétne termíny ešte prezrádzať nebudú. Portál tiež informoval o otvorených pracovných pozíciách na známom profesijnom portáli, no k 12. septembru 2024 už tieto pracovné ponuky zverejnené nie sú.