Slováci budú nakupovať v novom obchodnom centre, otvorí sa už o pár dní. Tešiť sa môžete aj na tieto obľúbené reťazce

Aj keď v našich končinách tiež nastúpil silný trend nakupovania cez internet, mnohí Slováci stále preferujú nákupy v predajniach. Z toho vyplýva, že vysokej návštevnosti sa tešia nákupné centrá, retailové parky, či ďalšie obchodné komplexy, ktoré u nás rastú ako huby po daždi. Dôkazom je aj sieť obchodných centier Klokan, ktoré pokračujú vo svojej expanzii. Ako informuje portál Aktuality.sk, už o pár dní otvorí OC v Piešťanoch.

Konkrétne ide projekt s názvom OC Piešťany II., na ktorý si investor podľa oficiálnych údajov z webovej stránky vyčlenil viac ako 5 miliónov eur. Pôjde o tradičný koncept obchodného centra, v ktorom má každá prevádzka svoj vlastný vchod a v komplexe sa bude nachádzať hneď viacero predajcov. V tomto prípade pôjde až o 7 nových predajní združujúcich viacero druhov obchodných prevádzok.

Konkrétny by tu svoje nové obchody mali otvoriť reťazce ako Sinsay, Pepco, Sportisimo, Planeo elektro, Superzoo, 1.Day a tiež lekáreň Váš lekár. Ide tak o známe mená, ktoré navyše do regiónu prispejú aj po ekonomickej stránke, nakoľko zamestnajú približne štyri desiatky pracovníkov. Pred OC bude k dispozícii aj parkovisko pre takmer 100 vozidiel. Podľa pôvodných plánov mal byť komplex otvorený už 12. septembra, no kvôli administratívnym dôvodom sa tak stane až 19. septembra.

Otvorenie OC Klokan v Piešťanoch nebude ani zďaleka posledné a sieť obchodných centier už rastie aj v ďalších mestách. Ešte v marci sme vás informovali o zámeroch investora KLM real estate v Banskej Bystrici, no tento rok by sa nových prevádzok mali dočkať aj obyvatelia Šale.

„Banskobystričania budú môcť po otvorení nakupovať v desiatich obchodných prevádzkach, plus budú môcť využiť služby čerpacej stanice pohonných látok a autoumyvárne,“ priblížil ešte začiatkom roka pre interez zástupca KLM Radoslav Čačko. Taktiež prezradil, na aké značky sa môžu obyvatelia stredoslovenskej metropoly tešiť. „Súčasťou OC Klokan budú prevádzky Banquet, Sinsay, Planeo Elektro, Pepco, Vesnala, SuperZoo, dm drogerie markt, Tedi, Kik a Billa,“ dodal Čačko.