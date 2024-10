Bundy môžete na chvíľu odložiť, oteplí sa aj na 20 stupňov: Pozor však na tento nebezpečný jav, tu platia výstrahy

Dnes bude na Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na strednom a východnom Slovensku bude spočiatku až zamračené a na východe sa môžu výnimočne vyskytnúť aj slabé zrážky. K večeru sa obloha postupne vyjasní. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

„Od juhu bude zasahovať do karpatskej oblasti okraj tlakovej výše, a zároveň začne po prednej strane rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže nad západnou Európou prúdiť od juhozápadu do strednej Európy teplejší vzduch,“ informuje iMeteo.

Meteorológovia vydali výstrahy

Vo viacerých okresoch Slovenska sa však môže v pondelok ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa, platí predbežne do 10.00 h. Výstraha sa týka väčšiny Nitrianskeho kraja aj okresov Banská Štiavnica, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Galanta a Dunajská Streda. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.

Najvyššia denná teplota bude 13 až 18 stupňov Celzia, na juhozápade a v Honte lokálne do 20 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 6 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, popoludní prevažne južný vietor rýchlosťou do 6 metrov za sekundu (20 km/h) a spadne približne do 0,5 milimetra zrážok.