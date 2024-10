Fico sa zastal Kotlára a podporuje ho: Voči jeho výrokom sa ohradili lekári, nemocnice a už aj prezident Pellegrini

Vládny splnomocnenec pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár prišiel minulý týždeň s informáciou, že ukončil svoje vyšetrovanie pandémie. Vládnu koalíciu vyzval, aby zastavila očkovanie mRNA vakcínami. Podľa jeho slov menia ľudskú DNA. Vírus bol vraj vytvorený umelo a jeho prenos sa uskutočnil z Číny počas olympijských hier.

Po takýchto vyhláseniach sa na Kotlára začala sypať veľká kritika z odborných radoch a dokonca aj z úst prezidenta Pellegriniho, no premiér Fico sa svojho splnomocnenca zastal a vyjadril mu podporu. Zopakoval, že nie je zástancom očkovania proti ochoreniu a podporuje aj Kotlárov názor, že pandémiu by nemala riadiť Svetová zdravotnícka organizácia.

Kotlár by sa podľa Fica mal ďalej pozrieť aj na to, kto na Slovensku na pandémii najviac zarobil. Mal by na tom spolupracovať s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ). „Prvé zistenia NKÚ sú zarážajúce, predovšetkým pokiaľ ide o zbytočné zaobstaranie viac ako päť miliónov kusov vakcín v roku 2022 za viac ako 150 miliónov eur. Keď sme už žiadne vakcíny nepotrebovali,“ vyhlásil.

Pellegrini situáciu prirovnal k Severnej Kórei

Napríklad, taká Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) sa voči výrokom Petra Kotlára dôrazne ohradila. Nemajú podľa nej základ v žiadnych vedeckých faktoch a sú v rozpore s medzinárodným vedeckým poznaním. „Spoločne s mojimi kolegami preto vyzývame spoločnosť, aby nepodliehala uveriteľnosti takýchto tvrdení, ktoré našu spoločnosť môžu uviesť do tmárstva a izolovať nás od pokroku a inovácií či už v oblasti medicíny alebo aj v iných odvetviach,“ uviedol riaditeľ UNB Alexander Mayer.

Podobný prístup zaujala aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska. Tá vyzýva Kotlára, aby svojimi vyjadreniami nespochybňoval vedecky overené a celosvetovo rešpektované epidemiologické postupy. Je nimi prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým je možné predísť očkovaním. Zároveň ho žiada, aby svojimi neodbornými závermi nespôsoboval medicínsku izoláciu Slovenska vo svete. TASR o tom informovala prezidentka SVLS Monika Palušková.

Vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sú situáciou taktiež znepokojení a vyzývajú vládu, aby k správe, ktorú jej Kotlár predložil, pristupovala mimoriadne obozretne. Uviedli to v stanovisku zverejnenom na webe SAV. „Ako vedci dlhodobo sa zaoberajúci výskumom vírusov sme hlboko znepokojení tvrdeniami, ktoré splnomocnenec Kotlár prezentoval verejnosti. Prezentované názory spochybňujú skutočnosti preverené a akceptované celosvetovou odbornou komunitou a zodpovednými autoritami a zneisťujú laickú verejnosť,“ poznamenali.

K Petrovi Kotlárovi sa v nedeľu v diskusnej relácii V politike vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu uviedla, že ak by sa vláda spomínanou správou zaoberala, bolo by to pre ňu prekvapujúce. „No veľmi by som sa čudoval a divil, ak by sa vláda s veľkou vážnosťou mala zaoberať na svojom rokovaní tou správou, ktorú pred pár dňami zverejnil pán Kotlár,“ vyhlásil prezident s tým, že kabinet by sa skôr mal zaoberať praktickými problémami, ako sú infraštruktúra, zdravotníctvo či školstvo.

„Táto vláda sľubovala, že sa bude ľuďom lepšie žiť. Ale ak budem riešiť také správy od pána Kotlára, keď sa ako jediná krajina na svete vzďaľujeme od WHO, čo si nedovolil ani Kim Čong-un, tak to nebude dobrý smer,“ dodal prezident podľa DenníkaN.