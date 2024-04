Budete si môcť vychutnať nálož filmov aj seriálov. Obľúbená TV stanica bude počas celého apríla zadarmo

Tí Slováci, ktorí televízne vysielanie prijímajú výhradne cez anténu a nemajú zakúpené špeciálne programové balíčky, dostali od Plustelky malé prekvapenie. Jeden z obľúbených filmovo-seriálových televíznych kanálov bude totiž možné „chytiť“ úplne zadarmo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Počas apríla pripravila Plustelka spoločne s vysielateľom AMC Networks Inc. pre všetkých divákov prekvapenie. Najbližšie týždne, teda až do konca apríla 2024, bude možné cez anténu prijímať stanicu AMC, a to celkom zadarmo, informuje portál satelitnatv.sk.

Kanál AMC je bežne súčasťou 4. multiplexu, ktorý vysiela v štandarde DVB-T2. Diváci si na svojich obrazovkách budú môcť počas najbližších dní užiť ozajstné pecky. Stanica totiž ponúkne premiérové časti nových seriálov The Walking Dead: The Ones Who Live či The Walking Dead: Daryl Dixon. Chystaná je aj premiéra najnovšej piatej série seriálu Fargo.

Televízna stanica AMC bude dostupná bezplatne len počas apríla, a keďže ide o promo akciu, tak po jej skončení bude stanica dostupná opäť len predplatiteľom platformy Plustelka, píše satelitnatv.sk.